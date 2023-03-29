Госсекретарь США признался, что не хочет «молчания пушек» на Украине

Анатолий Лапин.  
29.03.2023 11:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Прекращение боевых действий и заморозка конфликта на Украине приведет к усилению России и поможет ей подготовиться к дальнейшему противостоянию.

Об этом в рамках так называемого Саммита за демократию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение боевых действий и заморозка конфликта на Украине приведет к усилению России и поможет...

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По мнению Блинкена, к заморозке конфликта нужно относиться с осторожностью.

«Все мы должны отдавать себе отчет, осознавать, что когда мы призываем к прекращению огня, с наилучшими намерениями это должно привести к замораживанию конфликта. Но это даст возможность России закрепиться, воспользоваться достигнутым и подготовиться к дальнейшему. Конечно, все хотели бы, чтобы пушки замолчали, но нельзя идти слишком уж простым путем – мы должны вести себя осторожно», – сказал глава Госдепа.

«Никто больше, чем украинский народ не хочет мира. Он оказался перед лицом этой ужасной агрессии, но необходимо добиться справедливого, длительного мира», – заявил Блинкен.

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