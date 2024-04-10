Готов жесточайший закон о мобилизации – под новое наступление

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Украина разработала новый план контрнаступления, заявил в интервью немецкому изданию Bild Владимир Зеленский. Он не стал уверять, что план сработает, и очередное контрнаступление будет успешным, пожаловавшись, что Украине не хватает оружия и снарядов.

Одновременно стало известно, что вчера в Киеве профильный комитет Верховной рады утвердил жесточайшую редакцию нового закона о мобилизации. Сегодня документ поставят на голосование в парламенте.

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В проекте закона теперь отсутствует норма о демобилизации после 36-ти месяцев службы, которая была раньше. (Накануне власть разыграла спектакль, чтобы «отмазать» Зеленского от этого непопулярного решения. В Сети появилось соответствующее письмо, которое якобы отправил главком ВСУ Александр Сырский, а поддержал его министр обороны Умеров. То есть, инициатива запрета военным вернуться домой – вроде бы как инициатива командования ВСУ, а не Банковой).

Но самое главное: у мужчин от 18 до 60 лет на границе смогут проверять военный билет при выезде и въезде в страну, а также на любом блок-посту и просто на улице. А оформление консульских услуг за границей будет производиться только при наличии военно-учетных документов – то есть, выехавший ранее в ЕС юноша, достигнув 18 лет, может оформлять украинские документы за границей в посольстве только после того, как вернется на Украину и встанет на воинский учет.

При этом возмущение общественности вызывает право на «бронь» для депутатов и чиновников. Кроме того, депутаты Рады могут освободить от мобилизации двух своих помощников (в Сети уже язвят – что у нардепов появилось по два крепостных, с которых они могут брать взятки за то, чтобы оставаться в тылу). Не загребут на «передок» также пропагандистов «Единого марафона».

Простыми словами суть нового мобилизационного законопроекта охарактеризовал в своем телеграм-канале эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга:

«Всем упи…довать в окоп. Кто не упи…довал – преступник. Все отнять и поделить».