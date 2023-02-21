Готовится провокация, чтобы втянуть Польшу в войну на Украине, – данные из МГУ

Настоящая цель визита президента США Байдена – уговорить Польшу вступить в военный конфликт на Украине, иначе Киев его проиграет. С этой целью готовится некая провокация, для чего в Одессу прибыло судно с ядерными отходами в трюмах.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается этого визита, я бы всё-таки акцент делал именно на Варшаве, а не на Киеве. Это некая вылазка, на мой взгляд, очень важная с точки зрения PR. Но с другой стороны, главное событие, по всей видимости, происходит именно в Варшаве, – отметил он. – Чтобы приехать через континент Байдену я вижу только одну причину – это убедить поляков вступить в войну. Причём, надо полагать, как это уже известно, поляки не очень-то готовы, они ещё не перевооружились. Однако шанс упускается – если в ближайшие месяцы они не вступят, то соответственно, будет хуже».

По словам эксперта, одновременно раскручивается ситуация с Молдовой, куда может вступить Румыния с попыткой задавить Приднестровье.

«Примерно такой расклад вырисовывается к годовщине СВО, – подчеркнул Ставицкий. – Потому что, как бы им что не обещали, но при нынешнем раскладе у украинцев, с одной стороны, готовы три корпуса для наступления, а, с другой стороны, к длительному противостоянию они не готовы, и не очень на него рассчитывают. В любом случае, и той, и другой стороне нужен какой-то качественный перевес».

Ставицкий напомнил, что накануне годовщины СВО министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о некоем грядущем великом событии, которое Россия запомнит.

«Вариантов может быть два: либо это наступление, либо какая-то провокация. Причём, о провокациях уже говорят конкретно, – из разных источников пошла информация, что в Одессу прибыло какое-то судно, достаточно большое, транспортное, которое привезло с собой ядерные отходы какого-то особого качества, и уже пошли какие-то реакции у тех, кто должен был всё это обследовать. Так что, в общем-то, и с нашей стороны, и со стороны Европы уже пошла информация о подготовке грязной ядерной бомбы. В общем, что-то вот такое в ближайшие дни может произойти».