«Готовится уничтожить любыми средствами!» – глава бундесвера призывает НАТО сплотить всю волю «против Путина»
У Москвы якобы есть планы после 2026 года атаковать одну из стран Североатлантического альянса.
Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нападение Путина на Украину в феврале 2022 года всё изменило, и каждый день показывает нам, как быстро наш мир и наша свобода могут быть атакованы им или в худшем случае разрушены. У России уже есть 1,3 млн. солдат, число которых растёт – цель 1,6 млн. к концу следующего года – началу 2026-го. Путин таким образом создаёт кадровые условия, которые бы ему позволили напасть на государство НАТО.
Его имериалистические заявления, его повторяющиеся угрозы свидетельствуют о его настроениях и взгляде на мир. Мир, в котором к нему неприменимы нормы международного права, потому что он считает, что может впервые со времён Второй мировой войны снова иметь возможность раздвигать границы суверенного государства.
И он тратит на войну, производство танков и ракет и набор новых солдат столько, сколько никогда не тратил со времён распада СССР, то есть почти 30 лет!», – верещал потомок гитлеровцев.
По его мнению, НАТО сейчас показывает нерешительность.
«Сигнал, который мы посылаем, таков: мы, НАТО, не едины, мы слабее вас, мы не доверяем себе защищать себя, мы не доверяем своей собственной сплочённости. Сдерживание – это способность и воля защищаться.
Насколько Путин далёк от того, чтобы бросить вызов, атаковать, уничтожить территорию страны НАТО любыми средствами, какими бы они ни были – я это себе представляю легко!», – бредил немец.
Спасибо!
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