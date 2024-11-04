«Готовится уничтожить любыми средствами!» – глава бундесвера призывает НАТО сплотить всю волю «против Путина»

У Москвы якобы есть планы после 2026 года атаковать одну из стран Североатлантического альянса.

Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нападение Путина на Украину в феврале 2022 года всё изменило, и каждый день показывает нам, как быстро наш мир и наша свобода могут быть атакованы им или в худшем случае разрушены. У России уже есть 1,3 млн. солдат, число которых растёт – цель 1,6 млн. к концу следующего года – началу 2026-го. Путин таким образом создаёт кадровые условия, которые бы ему позволили напасть на государство НАТО.

Его имериалистические заявления, его повторяющиеся угрозы свидетельствуют о его настроениях и взгляде на мир. Мир, в котором к нему неприменимы нормы международного права, потому что он считает, что может впервые со времён Второй мировой войны снова иметь возможность раздвигать границы суверенного государства.

И он тратит на войну, производство танков и ракет и набор новых солдат столько, сколько никогда не тратил со времён распада СССР, то есть почти 30 лет!», – верещал потомок гитлеровцев.