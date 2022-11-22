«Готовы искать трансформаторы даже в недружественных странах» – глава «Укрэнерго»

Украина готова искать трансформаторы для подстанций, разрушенных ракетными ударами, в любых странах, где пользуются тем же классом напряжения.

Об этом на брифинге рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозвучал вопрос, какие дружественные страны являются производителями трансформаторов, где Украине можно заказать или составить соглашение, чтобы их получить.

«Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай, Япония, Украина – это те страны, в которых размещены существенные производственные мощности по производству автотрансформаторов. Причём, нужно понимать, что класс напряжения, используемый на Украине, специфический для стран СНГ, он не совпадает с классом напряжения, который используют, например, европейские страны.

Как железнодорожные колеи – есть широкая, есть узкая, так и у нас, класс напряжения в магистральной сети используется 750 и 330 киловольт, а в Европе 400 и 220. Задача состоит в том, чтобы найти не просто мощный трансформатор, но и чтобы он подходил нам, чтобы было можно его сразу поставить и включить. Поэтому ищем практически во всех странах, которые я назвал. Ищем во всех странах, в независимости от уровня их дружественности к нам», – ответил Кудрицкий.