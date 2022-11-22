«Готовы искать трансформаторы даже в недружественных странах» – глава «Укрэнерго»

22.11.2022  18:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Украина готова искать трансформаторы для подстанций, разрушенных ракетными ударами, в любых странах, где пользуются тем же классом напряжения.

Об этом на брифинге рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готова искать трансформаторы для подстанций, разрушенных ракетными ударами, в любых странах, где пользуются...

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Прозвучал вопрос, какие дружественные страны являются производителями трансформаторов, где Украине можно заказать или составить соглашение, чтобы их получить.

«Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай, Япония, Украина – это те страны, в которых размещены существенные производственные мощности по производству автотрансформаторов. Причём, нужно понимать, что класс напряжения, используемый на Украине, специфический для стран СНГ, он не совпадает с классом напряжения, который используют, например, европейские страны.

Как железнодорожные колеи – есть широкая, есть узкая, так и у нас, класс напряжения в магистральной сети используется 750 и 330 киловольт, а в Европе 400 и 220. Задача состоит в том, чтобы найти не просто мощный трансформатор, но и чтобы он подходил нам, чтобы было можно его сразу поставить и включить. Поэтому ищем практически во всех странах, которые я назвал. Ищем во всех странах, в независимости от уровня их дружественности к нам», – ответил Кудрицкий.

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