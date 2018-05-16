16.05.2018

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Грандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту

Сегодня в 5:30 утра Крымский мост стал официально открытым для всех желающих. Движение по нему было одновременно запущено с обеих сторон.

Первыми проехали байкеры из мотоклуба «Ночные волки», за ними – журналисты, блогеры и простые автомобилисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проехала по мосту и спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова, отметившая масштаб транспортного перехода.

«Удивительное сооружение, удивительный комплекс, очень масштабный. Поражает, какое количество труда, в такие ограниченные сроки удалось это сделать», – отметила Захарова.

А координатор общественной организации «Общество Синих Ведерок», известный блогер-либерал Петр Шкуматов заявил, что Крымский мост может считаться одним из красивейших в мире.

«Этот объект поражает воображение. Он действительно грандиозный. Я могу предположить, что это один из самых крутых мостов в мире, и, скорее всего, я не ошибаюсь. Но сам мост — это цветочки. На подъездах к нему построены десятки километров даже не автобанов, а гоночных трасс. Правда, погонять будет дорого: только я насчитал десять камер фиксации нарушений «Стрелка-Плюс», а ведь что-то мог упустить. И отдельно меня поразило качество дорожного покрытия. Оно настолько идеально, что машина идёт как по рельсам: никакой тряски. И даже стыки на мосту строители сделали так, что заметил я их только визуально», – заявил Шкуматов.