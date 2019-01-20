Гранитные мастерские Москвы и области: государственная компенсация

20.01.2019

Проводы человека в последний путь – это не только траурное событие для близких ему людей, но и траты семейного бюджета. И речь не только об организации похорон, отпевании, поминках, но и облагораживании места упокоения – о памятниках, мемориалах. Поэтому важно знать, кто и на каких основаниях может получить помощь от государства в этот скорбный момент.

В данной статье будет рассмотрен вопрос государственных компенсаций на изготовление и установку памятников для жителей Москвы и Московской области, а также гранитных мастерских, которые работают по этой программе.

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Нормы, сроки, порядок компенсационных выплат изложен в постановлении правительства № 460, приказ МФД РФ № 1272. Согласно этому приказу, в случае смерти определенных категорий граждан, полагается компенсация от государства на то, чтобы должным образом облагородить место захоронения.

Обратите внимание, что размер выплат ограничен определенной суммой, поэтому рекомендуем заранее посмотреть каталог надгробных памятников и согласовать с изготовителем стоимость. Размер выплаты может отличаться для разных категорий граждан, которые могут рассчитывать на компенсацию.

Какие граждане могут рассчитывать на компенсацию?

Во-первых, это военные пенсионеры, подходящие под одну из указанных в постановлении категорий. Во-вторых, это участники ВОВ и военных действий. Мемориальные комплексы, сумма которых полностью или частично оплачивается государством – это возможность еще раз выразить уважение, почтение и благодарность за подвиги этих людей.

Также компенсация на памятник и установку положена некоторым другим категориям граждан – например, умершим во время службы призывникам, курсантам военных ВУЗов до подписания контракта и учащимся некоторых других ВУЗов (в том числе МВД, МЧС). Подробнее смотрите в самом постановлении.

Представители гранитных мастерских, которые работают с данной программой компенсаций, напоминают, что получить причитающиеся выплаты от государства можно только после изготовления и установки памятника, а также после сбора и предоставления всех необходимых документов в соответствующие органы.

Одной из организаций, которая работает с компенсациями, является гранитная мастерская Nisp.ru. Получить подробную информацию об условиях оказания услуг вы можете на ее официальном сайте https://www.nisp.ru/.