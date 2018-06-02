02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

2 285 просмотров

Гриценко: Россия на коне, а вокруг нас вакуум доверия

Своими невразумительными объяснениями спецоперации СБУ с «убийством Бабченко» Украина попала в уязвимое положение перед Россией.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте



«Как нам объясняют наши спецслужбы, есть российские спецслужбы, которые нанимают гражданина Украины Германа, который должен нанять Цымбалюка, который должен устранить Бабченко. Вам не кажется, что это очень сложная схема? Я не работал в спецслужбах, но мне кажется, что если спецслужба какой-то страны хочет кого-то устранить, она наверняка это сделает. И не будет такой сложной двухколенчатой схемы, причём с сомнительными исполнителями. Ведь если говорить о киллерах, то это определённое количество профессионалов, о которых никто не знает, а не публичный Цымбалюк, которого полно в интернете и всяких организациях?» – спросил экс-министра журналист телеканала.

«Ваш вопрос справедливый. У нас не было и нет до сих пор реального визового режима с Россией, и четыре года войны граница была открыта. И чтобы ни у кого не было сомнений, что кто-то хотел заехать сюда с лихими намерениями и развернуть диверсионные группы, найти оружие сейчас вообще не проблема и сидеть ждать команды, и сделать, как сделали с командиром спецподразделения ГУР, подорвали демонстративно – там не было абсолютно никаких «этапов», – отметил Гриценко.

«Другой вопрос – когда сейчас выступает Герман и говорит про «список из 30». Я не знаю, какими идиотами нужно быть спецслужбам России, чтобы, рискуя, дать гражданину Украины наперёд «список тридцати». Так точно не делает никто – они сначала проверят, способен ли он выполнить одно задание, а если нет, то они сами его уничтожат. А тем более – показывать этот список. Эти вопросы ставят под сомнение – здесь или что-то недосказано, или между собой СБУ как силовики и СБУ как контрразведка что-то не согласовали. У меня сейчас нет ответа, но я думаю, что в ближайшее время это должно каким-либо образом разрешиться. Задержка этой паузы порождает вокруг Украины «вакуум доверия», – считает политик.

По его мнению, в результате этих неуклюжих действий украинских спецслужб, Россия только выигрывает.

«Планировала она это или нет, но Россия сейчас «на коне». Они же говорят: «Ну, посмотрите, с кем мы имеем дело, они сами не знают, что они делают, они то одно заявили, то – другое». У нас была чёткая позиция, когда мы говорили, что мы честно сообщаем о том, что происходит. А сейчас нужно разбить это недоверие среди граждан и потом убедить заграничных партнёров. Тогда это будет плюс. Я ещё надеюсь, хотя надежда исчезает, чем дальше, тем больше», – заявил Анатолий Гриценко.