Минская Грушевка – район молодой и перспективный. Расположен он недалеко от центра на шумном проспекте Дзержинского, одной из главных магистралей столицы. В 2012 году туда провели метро, и район стал активно развиваться – на месте частного сектора и старых советских бараков стали расти жилые 25-этажки и современные бизнес-центры. Вот, только с названием получилась неловкая история. Вместе с метрополитеном пришла и «латинка».

Дело в том, что с «латинкой» ее авторы перемудрили. Фрикативное «Г», которое роднит белорусов с украинцами, обозначается в ней буквой «Н», как и звук «Х», в то время, как литера «G» почти не используется. Вот такая путаница. В итоге аппетитная Грушевка стала не то Хрущевкой, не то и вовсе Хрюшевкой, что как-то не вяжется с образом респектабельного района. Так и жило бы местное население (разумеется, в подавляющем большинстве, русскоязычное) в Хрюшевке, но на днях латинизированный топоним из метро убрали, заменив – на русский. То же самое сделали на всех станциях.

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«Латинка» в метро – тема старая. Она появилась там лет 10 назад под предлогом подготовки к хоккейному чемпионату. Поначалу она даже забавляла – по сети гуляло множество вирусных видео, на которых иностранцы, для удобства которых она, якобы, и вводилась, ломают язык, пытаясь хоть что-то прочесть. На резонный вопрос о том, почему, заботясь о комфорте гостей чемпионата, не использовать английскую транслитерацию, которую понимает весь мир, чиновники бросались в рассуждения о том, какие мы самостийные и самобытные и поэтому должны показать всему миру, что у нас есть даже своя версия латинского алфавита.

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Хоккейный чемпионат прошел, гости разъехались, а «латинка» и не подумала исчезать. Начались многочисленные обращения.

«Это уже не смешно, уберите это недоразумение, верните русский», – писали граждане, получая в ответ стандартные отписки.

Тем временем «латинка» выбралась из-под земли и стала захватывать городское пространство – появилась на железной дороге, автобусных остановках. Даже на табличках с номерами домов в самых нетуристических, пролетарских районах тоже была она. Параллельно исчезал русский. Надпись на белорусском, надпись на «белорусской латинке», английский и китайский опционально, русский отсутствует – таков был стандарт белорусского городского пространства еще недавно. Националисты, системные и не очень, ликовали – знайте, русскомирцы, свое место, Беларусь – гэта Еуропа, латинка – наше наследие и достояние.

Насчет наследия – вопрос спорный. В современном своем виде «латинка» – новодел начала прошлого века. Латинский алфавит для записи текста предки современных белорусов начали использовать еще в конце 16 века. Примерно с тех пор, когда Великое княжество Литовское вошло в состав Польши. Писали, чтобы «ясновельможным панам» понравиться. Никакой «белорусской латинки» не было – писали, не заморачиваясь, польскими буквами.

Спустя три столетия польской культурной экспансии первые белорусские писатели тоже не заморачивались, предпочитая писать польскими буквами на «тутейшей» мове. Так же печатал свою «Мужицкую правду» Калиновский. Заморачиваться стали на рубеже 19 и 20 веков, когда создавали концепт белорусской нации, отдельной от русских и, желательно, не дружественной им. Так и появилась «самобытная» «латинка». Надо же было всем продемонстрировать – мы, белАрусы – европейская нация, а не какие-то косолапые Иваны с востока.

Потом в латинизацию немного поигрались большевики, но быстро свернули свои эксперименты, так и не добравшись до белорусского языка. После этого на долгое время сама мысль о какой-то «латинке» в БССР стала крамольной.

Во времена перестройки и после получения независимости националисты вспомнили о «латинке» и стали продвигать ее с новой силой. Даже с приходом Лукашенко они не угомонились, а стали действовать тоньше – привели официальные правила транслитерации к «историческому» стандарту, протащили их через ООН, ввели в оборот на территории республики.

Понятно, что ползучая латинизация Белоруссии ничего общего с заботой об интуристах не имела. Мотивы – те же, что и у многих постсоветских режимов, от Эльчибея в Азербайджане до Токаева в Казахстане. Основная задача – отдалить свой народ от русских, поставить между ними дополнительные культурные барьеры.

Разумеется, сейчас взять и перевести Белоруссию на латиницу невозможно – слишком дорого и непопулярно. Да и Лукашенко на такое не пойдет. Но националисты, просочившиеся во власть, способны действовать тихой сапой. Примерно до 2022 года так и было – население постепенно приучали к альтернативному алфавиту, год за годом расширяя его употребление. «Латинка» постоянно мелькала перед глазами, вызывая привыкание. Это была игра вдолгую. Не через 10 лет, так через 20, не при Лукашенко, так при другом президенте, они рассчитывали поставить вопрос о латинизации официально и протащить нужное решение.

Однако Лукашенко сломал эти планы. Официальная транслитерация была заменена на приближенную к английской и стала использоваться там, где это действительно нужно, а «пшецкие кракозяблы» стали заменяться русским. Второй государственный язык после 10 лет борьбы, наконец, стал снова появляться в минской топонимике. Сначала русифицировали автобусные остановки, теперь метрополитен. Власти обещают завершить зачистку Минска от «латинки» до конца года.