Грядёт грандиозный «распил» на коронавирусе и транше МВФ – львовское ТВ

05.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Предыдущая и нынешняя украинская власть отличаются между собой лишь тем, что при Петре Порошенко мародёрили на войне, а при Владимире Зеленском – на коронавирусе.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие зелебобики, идиоты и недоумки 73-хпроцентного разлива! Вы проголосовали за человека, который в вашем фильме (сериал «Слуга народа» – ред.) послал на три буквы МВФ. Года не прошло, как человек поставит всё раком, продаст ваш последний ресурс, чтобы МВФ зашёл в страну, чтобы спилить и дружно проесть эти деньги. Как вас после этого называть?

Вы обратили внимание, почему основная бойня, сейчас две должности у нас были отставлены вокруг двух министерств – министерство финансов и министерство охраны здоровья уволили, поменяли. А почему?

Министерство финансов – это то министерство, которое будет пилить транш МВФ. Им на должности министра финансов нужен свой человек, который будет пилить эти 8 миллиардов транша МВФ.

Министерство охраны здоровья – это то министерство, которое будет пилить деньги на коронавирусе. Потому что в этой стране им всё равно, на чём зарабатывать. Предыдущие – на войне, эти – на коронавирусе, всё равно – деньги не пахнут. Поэтому, собственно, за эти два министерства такая шла бойня», – заявил Дроздов.