Грязный цинизм Столтенберга: Солдаты НАТО не гибнут на Украине. Это очень выгодно

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НАТО выгодно поддерживать Украину, потому что это позволяет бороться с Россией, не отправляя ни одного солдата Альянса.

Об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что это в наших же интересах, в интересах нашей безопасности. Это будет трагедия для украинцев, если Путин победит, это сделает мир более опасным для всех нас в плане безопасности, воодушевит многих тоталитарных лидеров – не только Путина, а Северную Корею, Иран и Китай использовать силу. Сегодня Украина, а завтра это может быть Тайвань. Поэтому в наших интересах, чтобы Украина победила как суверенная страна. И поддержка, которую мы оказываем Украине, конечно, имеет огромное значение с точки зрения союзников по НАТО, и мы наблюдаем, что эта поддержка позволяет Украине действительно достигать серьезных успехов», – утверждает генсек НАТО.

«Это то, чего мы достигли, не направляя ни одного солдата НАТО в Украину, просто оказывая военную помощь Украине. И Украина смогла разблокировать западную часть Черного моря, избежать блокады, смогла экспортировать зерно и другие товары. Это серьезные достижения, и они продолжают наносить удары по российским позициям, и мы помогаем им всячески. Украина доказала свою способность. Конечно, мы хотим наблюдать больший прогресс на поле боя, но нельзя преуменьшать те достижения, которые имеют место… Поэтому поддержка Украины – это выгодно и Соединенным Штатам, и НАТО, и всем нашим союзникам, это в наших интересах», – заявил Столтенберг