«Гудбай, мой френд»: Байден вызвал Зеленского, чтобы подвести черту под проектом «Украина»

По президенту Украины Владимиру Зеленскому не скажешь, что он в восторге по итогу с помпой поданного в СМИ визита в США, о чём свидетельствует и издевательство со стороны американцев в виде одной батареи «Пэтриот».

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам приём Зеленского, когда его везут на самолёте с надписью United States of America, когда его охраняет американская частная охранная компания, когда его встречают, на какой-то военной базе совершенно не в статусе официального визита, складывается впечатление, что где-то у него на теле есть татуировка, на которой написано «Собственность США». Потому что так можно перевозить только ценный актив, который тебе принадлежит, и который ты хочешь совершенно утилитарно использовать», – сказал публицист Алексей Анпилогов.

«Беззастенчивая Хиллари утверждает, что Зеленский – лучшая инвестиция для США», – напомнила телеведущая Ольга Скабеева.

Публицист же, в свою очередь, назвал обещание выдать Украине батарею «Пэтриот» – издевательством.

«Конечно, эта издевательская выдача батареи «Пэтриот», которой можно прикрыть бункер Зеленского. Охрана этой собственности. Потому что даже организовать на основании этой батареи, а по-нашему, дивизиона ПВО, оборону Киева невозможно», – констатировал Анпилогов.

В свою очередь, российский ученый-китаист Николай Вавилов объяснил, почему визит Зеленского в США – прощальный.

«Не покидает очень странное ощущение визита Зеленского в Вашингтон. По идее, это то, к чему он всю жизнь стремился, а тут очень кислое выражение лица, проступающая тревога, хотя профессиональный актёр, болезненный вид. Ощущение, что проект Украина закрывается в США. Позвали мальчика на ёлку, чтобы не обижался, что больше помощи не будет, в качестве утешительного приза. Похлопают в конгрессе. Дальше – отставка, смена власти на Украине и её распад или раздел. Почему? Потому что год Китая, не в плане роста, а в плане того, что все коалиции НАТО, AUCUS сосредоточатся на работе с Китаем в 23-м году. Скорее всего, в AUKUS затянут Японию, Канаду и т.д. И будут Китай провоцировать на операцию в Тайваньском проливе. Всем известно, что недопоставки в тайваньскую армию связаны с избыточными поставками на Украину. США не могут воевать на два фронта и поддерживать – и тайваньскую армию, и украинскую», – объяснил Вавилов.