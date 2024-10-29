Гулбаат Рцхиладзе: Не улица будет решающим фактором в организации грузинского майдана

Запад будет действовать жёстко и нагло, чтобы не потерять контроль над Грузией, но при этом осмотрительно, чтобы сразу не довести ситуацию до полной дестабилизации с непонятными последствиями.

К такому выводу приходит в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе.

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ПН: Насколько убедительна победа и вообще насколько удобна новая конфигурация в парламенте для власти?

Г.Р: Что касается этой победы, то моё мнение – она не убедительная. Тем не менее, оппозиция, которая заявляет, что итоги были сфальсифицированы и всё было подтасовано тотально, не может доказать это. И мне тоже трудно найти в общем какие-то зацепки, которые могли бы свидетельствовать о том, что итоги результатов были сфальсифицированы в целом.

Хотя у нас есть проблемные регионы, потому что там нет контроля на должном уровне и во время выборов, и во время подсчёта голосов. Это труднодоступные горные районы в Джавалхетии, в Аджарии и других регионах Квемо-Картли, где азербайджанцы компактно проживают. Там всегда такие показатели в 90 процентов в пользу власти вне зависимости от того какая власть у нас.

Есть много видеокадров вбросов, драк у избирательных участков и во всех участвуют какие-то непонятные полукриминальные элементы, которые поддерживают власть, нападают на представителей оппозиции, чего никак не надо было делать. И это даёт повод оппозиции и укрепляют её в том, что вот, выборы прошли нечестно, и эти 54 процента «Мечта» себе приписала.

Юридически доказать это будет трудно, потому что повторюсь нет прямых доказательств, так как машины подсчитывали, а потом вручную пересчитали, и это совпало с итогами. В принципе, можно говорить, что «Мечта» набрала этот результат. Я так и говорил ранее, что она под 50 процентов наберёт, но ошибся где-то на 5 процентов примерно, так как набрала больше.

Ну, конечно, это в любом случае с помощью административного ресурса. И что интересно, «Мечта» в чистую проиграла в Тбилиси, и это очень важно учесть. Столица – это всегда барометр, как живёт страна и в Тбилиси, где проживает миллион двести или триста тысяч человек, на всех абсолютно участках и их хвалённый мэр Каладзе ничего не смог с этим поделать.

Гулбаат Рцхиладзе.

Поэтому это может еще аукнуться и откликнуться в дальнейшем, потому что Тбилиси решает многое в Грузии. Хотя я не скажу, что Тбилиси такой прооппозиционный, нет. Но власть тут особо ненавидят, нигилизм во всяком случае большой. И вот эти 5 процентов, которые вполне вероятно и возможно «Мечта» какими-то способами себе приписала, имеют решающее значение, так как 90 мест в парламенте – это уже большинство такое стабильное, хотя повторяюсь не конституционное.

Я думаю дальше процессы будут набирать обороты протестные и так называемая заграница уже вмешивается, и мы ждём как закончатся выборы в США. Исходя из этого, будет видна реакция у этой администрации или следующей. Хотя там есть консенсус между республиканцами и демократами по Грузии, и он не в пользу нынешней власти.

ПН: Нет ли угрозы, что после зачистки консерваторов у «Мечты» не будет союзной силы, которая сможет контролировать власть, удерживать ее от виляний в сторону Запада?

Г.Р: Да, вы правы, так как «Мечта» захотела забрать всё себе, но это она сделала не только из жадности, но и для того, чтобы иметь и оставить себе возможность вести переговоры с Западом. А для Запада все эти консерваторы, несистемные партии, силы в Грузии, которые не под его контролем, категорически не приемлемы. Поэтому «Мечта» отказалась от сотрудничества с консерваторами и с Альянсом патриотов Грузии, пытаясь в одиночку удержать ситуацию. Власть их как бы не замечает.

«Мечта» хочет вести переговоры с Западом, и Иванишвили об этом не раз заявлял прямо, как и его премьер Кобахидзе. Они говорят, что должны вести переговоры с Западом, перезагрузить отношения, вот скоро закончится война на Украине, пройдут выборы в США и так далее. И вот эти перемены на мировой арене они связывают с Грузией и возможностью для них самих, что они будут возглавлять Грузию, а далее Запад будет вести дела с ними.

А Россия? Да, ничего так и не сможет сделать, она всё равно довольна тем, что есть в Грузии «Мечта», которая не выступает ни против России, ни против кого-то ещё там. Это вполне устраивает на данном этапе Россию.

ПН: Насколько велика угроза майдана? Какие настроения у силовиков?

Г.Р: Повторения того, что было в Киеве не ожидаем, хотя протесты будут и они начнутся. В принципе и провокации возможны. Я вот опасаюсь снайперов каких-то непонятных, храни от них господь. Тем не менее такая опасность существует.

И не улица будет главным решающим фактором, а позиция Запада. Вот если Запад признает, что выборы были сфальсифицированы и это будет на официальном уровне заявлено Госдепа США или администрации президента нынешнего и будущего или будущего не важно. Тогда да, и санкции последуют за этим. Последует потом дестабилизация Грузии с непонятными перспективами.

Запад потому и осторожничает, не сразу всё делает, так как перспективы непонятны не только мне, но и их аналитикам, они шаг за шагом пытаются прояснить для себя, как принимать решения уже конкретно по ходу дела.

Верхушка силовиков вокруг Иванишвили сплочена, хотя вопросы периодически возникают о том, кто сливает информацию, и записи телефонных разговоров попадают в эфир телеканалов. Затем вопросы задают министру Службы государственной безопасности, хотя он тоже лояльный к Иванишвили человек, но такая интересная конфигурация, что он и в США побывал и провёл там какие-то непонятные переговоры с кем-то и непонятно о чём. Хотя в целом можно догадаться, что это было связано с выборами и с будущим Грузии. И это было месяца два назад максимум.

ПН: Много ли там сочувствующих Зурабишвили? Есть ли шансы ее сместить? И кто ее сможет заменить?

Г.Р: Что касается Зурабишвили, то лично ей неважно кто сочувствует, важно, что она занимает очень серьёзную государственную должность и реально влияет на процессы. Сейчас она является ключевой фигурой во всей этой ситуации, так как должность президента на данный момент очень важна и вокруг неё и сплачивается оппозиция, а Запад координирует свои действия и действия оппозиции через неё.

И шансов снести её никаких. Сейчас это всё глупо – что вот парламент вскоре соберётся и сместит её, так как это лишь подольёт масла в огонь. И никто её на данный момент не сможет заменить, пока не разрешится эта ситуация в целом.

ПН: Чем может помочь Россия? Или только наблюдать и не вмешиваться?

Г.Р: Россия очень сильно опоздала, я уже устал говорить, что «мягкая сила» России не годится, так как она ведёт разговоры только с властью и не только в Грузии. В отличие от Запада и американцев тех же, которые общаются со всем обществом и везде находят сегменты, какие-то группы интересов, сами создают политических лидеров, сами создают политические партии. А Россия всё готовое хочет получить, вот партия есть и власть, давайте с ней говорить.

Ну да, конечно, дела с властью надо иметь, но помимо этого, там, где есть возможность надо взаимодействовать с разными общественными силами. В Азербайджане нет возможности, так как там всё контролируется одним человеком, допустим. А в Грузии всегда есть возможность найти друзей, единомышленников и выстраивать политику соответствующим образом. Но нет, вот и получаете сейчас итог.

ПН: Но правильно ли это в условиях, когда Запад действует открыто и нагло?

Г.Р: Запад действует открыто и нагло и будет действовать открыто и нагло, иначе если он потеряет контроль. Хотя я считаю, что если даже «Мечта» останется, то Запад никакого контроля над страной не потеряет, тем не менее раз Иванишвили на Западе становится нерукопожатным, то западные политики будут действовать жестко, открыто и нагло.

Но многое сейчас зависит от развития ситуации внутри США после выборов, так как там тоже не всё однозначно, как общество американское расколото, мы знаем, и вот наша власть тоже рассчитывает на это, предполагая, что Вашингтону будет не до Грузии.