Гуманитарная катастрофа в Приднестровье как средство спасения режима Санду

Мы продолжаем рассматривать сценарии, связанные с возможной отменой режимом Майи Санду президентских и парламентских выборов в Молдове из страха потерять власть в процессе этих кампаний.

Майя Санду с большой вероятностью сохранит за собой президентский пост: слишком раздроблена оппозиция, которая оказалась не способна выставить единого сильного кандидата. Но если даже президентом будет избран любой из её конкурентов, выступающий за более умеренную внешнюю политику и за нормализацию отношений с Россией, реальное руководство страны ещё в течение полугода будет в руках нынешней радикально-прозападной группировки, а Санду сохранит за собой реальную политическую власть, перебравшись в кресло премьер-министра.

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Сложнее будет правящей партии “Действие и солидарность” удержать власть после парламентских выборов. У партии явно не будет парламентского большинства, и вероятнее всего, никто не захочет создавать с ней коалицию. И далее может возникнуть ситуация, аналогичная грузинской: прозападная президентша-марионетка бессильна перед реальной властью, находящейся в руках парламента и правительства.

Да, парламентское большинство может усилить полномочия президента. Но в этом случае люди обозлятся на правящую партию ещё больше, и нет никакой гарантии, что президентские полномочия не будут урезаны новой коалицией после выборов. Поэтому, начиная с подведения итогов президентских выборов (21 октября или 6 ноября) и вплоть до парламентской кампании (лето 2025 года) будет временем наибольшей опасности введения ЧП с целью отсрочки или отмены предстоящих выборов в парламент.

Поводом для отмены выборов может послужить введение чрезвычайного положения на долгий срок в силу войны либо масштабного гуманитарного кризиса. Возможно, этот кризис может быть обеспечен в Приднестровье, которое Молдова рассматривает как часть своей территории. На сегодня территория ПМР обеспечивается российским газом. Взамен на разрешение такого транзита Молдова получает по льготным ценам электроэнергию, вырабатываемую Кучурганской ГРЭС в городе Днестровск на территории Приднестровья.

Если поставки газа в Приднестровье прекратятся, регион будет вынужден обратиться к Молдове за газом. В этом случае цены на газ вырастут для потребителей в 10-15 раз, а на электроэнергию – минимум в 5 раз. При этом зарплаты и пенсии останутся на прежнем уровне. В результате Молдова объявляет о гуманитарной катастрофе, вводит режим чрезвычайного экономического положения, обращается за помощью к международным организациям, и естественно, отменяет (“переносит”) выборы.

Майя Санду легко пойдёт по такому сценарию в том случае, если подобное решение будет принято коллективным Западом. Санду – марионетка со вложенной в неё программой, и любое распоряжение высокого начальства она примет к исполнению не раздумывая. Вся власть, ресурсы и возможности (административные, силовые, финансовые) у неё для этого в избытке.

В пользу этого сценария говорит реальное снижение рейтинга Майи Санду и её партии, и стремительный рост антирейтинга даже в числе убеждённых сторонников евроинтеграции.

Масла в огонь подлило высказывание главы миссии Евросоюза в Молдове Яниса Мажейкса о том, что Молдова в качестве условий для принятия в состав ЕС должна будет разрешить свободную продажу земли иностранным гражданам. Эта идея настолько непопулярна в молдавском обществе, что заставила и Санду, и премьер-министра Дорина Речана дезавуировать заявление посланника ЕС и гарантировать, что Молдова отстоит на переговорах своё право ограничивать рынок земельных угодий в рамках объединения.

Однако высказывание сделало своё дело: очень многим оно открыло глаза на то, что представляет собой процесс евроинтеграции, а правящая партия, заметавшись, начала терять очки.

К парламентским выборам может обнаружиться в немалом количестве ещё более неприятная информация о ЕС и о последствиях евроинтеграции для новых членов.

С другой стороны, рукотворное создание гуманитарного кризиса может напугать и Санду, и правящий режим, и зарубежных кураторов. Гуманитарная катастрофа в Приднестровье окажет влияние на всю Молдову: это будет связано и с проблемами обеспечения страны электроэнергией в силу отключения Кучурганской ГРЭС, и с массовым переселением приднестровцев в правобережную Молдову, и с неизбежным ростом преступности и эпидемий. Страна будет погружена в 90-е, со всеми сопутствующими последствиями. И жителям страны будет ясно, кто несёт за это вину: на Кремль её переложить не получится.

Кроме того, сама Москва воспримет рукотворную катастрофу в Приднестровье как акт агрессии, и какой будет реакция Кремля – неизвестно. В любом случае, это будет означать эскалацию и распространение украинского конфликта, что может отбить охоту у западников играть со спичками вблизи региона, где расположены крупные склады с боеприпасами.

На данный момент вероятность создания искусственного газового кризиса в Приднестровье небольшая, но её следует принимать во внимание, учитывая стойкое желание коллективного Запада “не дать победить Путину”. Чтобы его избежать, необходимо действовать на опережение и уже сегодня поднимать вопрос о гарантиях энергетической безопасности региона на всех международных площадках. В случае реализации этого пагубного сценария у Москвы должен быть “план Б” относительно избежания гуманитарной катастрофы в Приднестровье.