Гундаров объяснил, как уничтожили мост под Одессой

Россия ведет серьезную работу по созданию флота боевых морских беспилотников, один из которых недавно нанес удар по автомобильно-железнодорожному мосту под Одессой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«Было бы удивительно, если бы в военной спецоперации на Украине не появились наши безэкипажные надводные и подводные аппараты. Проводимые ежегодно Всероссийские соревнования по подводной робототехнике – это лишь надводная часть айсберга, которая торчит из «океана секретов». Подводная часть никому из непосвященных неизвестна. Владимир Путин, начиная с 2017 года, не раз принимал участие в совещаниях с военными именно по вопросам создания таких аппаратов. Причем совещания эти проходили даже не по одному разу в год. В ноябре 2019-го этот вопрос поднимали даже на заседании Совета безопасности РФ. Просто об этих аппаратах мало кто знает, потому что любая информация о них засекречена, пожалуй, даже больше, чем сведения о стратегических ядерных силах, которыми мы должны делиться с американцами по договору СНВ-2», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

По его словам, российский аппарат «смог подорвать такой силы заряд под мостом, что он привел к очень большим разрушениям», а передвижение грузов по этому объекту сейчас невозможно.

«Скорее всего, он [дрон] был радиоуправляемый потому, что мало того, что аппарат четко навели на цель, но еще и довольно точно взорвали непосредственно под полотном моста. То есть операторы дрона визуально наблюдали весь этот процесс при помощи видеокамеры, установленной на аппарате. По камере они наблюдали, как аппарат зашёл под арку моста, после чего нажали кнопку и произошёл взрыв, направленный вверх. Заряд, судя по всему, был очень неслабый. Может быть, полтонны, а то и тонна», – добавил Гундаров.