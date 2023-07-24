Гурулев: Прибалтику нужно обнулить
Захват так называемого Сувалковского коридора не решит проблемы деблокады Калининграда, который хотят отрезать от России страны Прибалтики.
Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне говорят: Сувалковский коридор надо пробить. Но если мы даже пробьем этот коридор, сколько он будет – 60 км. То есть справа и слева у тебя страны НАТО, и если поставить орудия с той и с другой стороны, они будут полностью простреливать Сувалковский коридор. Мы по нему ни пройти, ни проехать на сможем», – сказал Гурулев.
Он полагает, что для решения проблемы Калининграда России необходимо установить контроль над Прибалтикой.
«Сказав «а», надо будет говорить «б», то есть Прибалтику всю с ходу обнулять, и не ломать по этому вопросу голову. Другого варианта нам разблокировать Калининград, наверное, нет. Быстро это будет? Может быть, нет. Может, взять только Литву, а остальные сами оттуда выскочат», – заключил Гурулев.
Спасибо!
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