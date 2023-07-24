Гурулев: Прибалтику нужно обнулить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Захват так называемого Сувалковского коридора не решит проблемы деблокады Калининграда, который хотят отрезать от России страны Прибалтики.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мне говорят: Сувалковский коридор надо пробить. Но если мы даже пробьем этот коридор, сколько он будет – 60 км. То есть справа и слева у тебя страны НАТО, и если поставить орудия с той и с другой стороны, они будут полностью простреливать Сувалковский коридор. Мы по нему ни пройти, ни проехать на сможем», – сказал Гурулев.

Он полагает, что для решения проблемы Калининграда России необходимо установить контроль над Прибалтикой.

«Сказав «а», надо будет говорить «б», то есть Прибалтику всю с ходу обнулять, и не ломать по этому вопросу голову. Другого варианта нам разблокировать Калининград, наверное, нет. Быстро это будет? Может быть, нет. Может, взять только Литву, а остальные сами оттуда выскочат», – заключил Гурулев.