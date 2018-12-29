И эти люди смеются с Крыма: как выглядит вокзал Киева

29.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Центральный железнодорожный вокзал Киева, «европейской» столицы Украины, сегодня выглядит таким же безлюдным, как и в Симферополе, который находится в блокаде после того, как Украина перекрыла сообщение в отместку жителям полуострова, поддержавшим воссоединение Крыма с Россией.

Кадры с главной железнодорожной станции Киеве в своем видеоблоге опубликовал киевлянин Михаил Волгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше с этого первого пути отправлялись поезда на Москву. Но прошли те времена, на Москву поезда уже не ходят. И вообще, вы видите – перед Новым годом обычно перроны были заполнены гостями Киева, туристами, теми, кто приезжал в Киев для учебы или уезжал из столицы Украины. А теперь мы видим – центральный вокзал опустел. Сегодня пятница, и не видно никаких движений», – заявил Волгин.

Ранее побывавший в Крыму репортёр Сергей Рулёв показал, как выглядит вокзал Симферополя, который опустел после того, как Украина разобрала железнодорожные пути, ведущие на полуостров.