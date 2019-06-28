И снова ПАСЕ: дипломатия Порошенко-Климкина пробила очередное дно

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на традиционный банкет и потребовала от Генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда отчитаться за потраченные на него средства.

Об этом говорится в обращении делегации в его адрес, копию которого в своем блоге опубликовал обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письме говорится, что украинская делегация не будет принимать участие в банкете ввиду «экономического кризиса» в ПАСЕ. Напомним, в том числе эта проблема стала причиной возвращения одного из основных плательщиков взносов – России в ПАСЕ.

«Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за приглашение на прием. Тем не менее, мы не можем принять это, потому что, по нашему мнению, проведение такого мероприятия в контексте нынешнего финансового кризиса и накопления средств в Совете Европы неприемлемо. Кроме того, мы удивлены тем, что вы, будучи защитником принципов прозрачности и открытости, отказались предоставить информацию относительно стоимости приема, упомянутого выше», – говорится в сообщении.

«Новое слово в мировой дипломатии. Украинская делегация не только отказывается идти на традиционный прием в ПАСЕ, на который ее пригласили, но и требует отчета, сколько средств не него потрачено. Дипломатия Порошенко-Климкина пробила очередное дно», – прокомментировал демарш украинской делегации Юсин.