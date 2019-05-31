И Запад, и Москва мешают экс-регионалам завоевать популярность на Украине

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывшие члены Партии регионов, боящиеся признавать воссоединение Крыма с Россией, жалуются на западных политиков, посещающих полуостров и делающих заявления о его принадлежности к РФ.

Вместе с тем, в неправильном поведении обвиняются и те европейские политики, кто не посещает Крым.

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Кроме того, виновата также Москва, которая официально приглашает иностранцев на полуостров для участия в различных мероприятиях.

Это следует из выступления в эфире канала «Первый казацкий» экс-спикера МИД Украины времен Виктора Януковича Олега Волошина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я лично в разные годы участвовал и помогал с визитами огромному числу наших политиков в Европейский парламент условной «Партии мира».

Так вот, мы с ними встречались, общались, но, когда показывали очевидные факты, что мы не можем 9 мая провести нормальное шествие, потому что на нас нападают радикалы, что у нас на основании непонятно чего преследуют журналистов, например, Игоря Гужву, любимый ответ был: «Вы же понимаете, мы не хотим выглядеть как люди, помогающие Путину в войне с Украиной». При этом маргинализовались все, кто говорил иначе», – сетует экс-соратник Януковича.

«Я, конечно, не буду снимать ответственность и с некоторых наших товарищей в Москве, которые, вместо того, чтобы в целом продвигать повестку перезагрузки отношений с Западом через лояльно настроенных европейских политиков, просто возили их в Крым.

Ты привези туда кого угодно, Крым всё равно не признают, но это автоматически дискредитирует этих политиков на Украине, автоматически дискредитирует и в Европе. И целый ряд вменяемых, очень хорошо относящихся к Украине людей, просто считающих, что Россия Европе не враг, а партнёр, с которым просто нужно выстроить отношения, после поездки, например, на Ялтинский экономический форум, становятся невъездными на Украину, и нам, силам, выступающим за мир внутри Украины, становятся бесполезными», – жалуется Волошин.