«Идеальный шторм»: экономисты пророчат США повторение Великой депрессии

15.07.2022  16:15 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 79
 
Дзен, Россия, США, Финансы, Экономика


Нынешняя ситуация в экономике Соединенных Штатов напоминает события, которые предшествовали Великой депрессии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.

Нынешняя ситуация в экономике Соединенных Штатов напоминает события, которые предшествовали Великой депрессии. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В США сейчас сложился «идеальный шторм»: падение ВВП, рост инфляции, кризис на бирже и все это после эпидемии коронавируса. В результате формируется модель W-образной рецессии – когда за первым падением (после коронавируса) последовал рост, а за ним снова спад. Так когда-то начиналась «Великая депрессия». Попытки вывести экономику на устойчивый рост пока что терпят крах, – сказал Васильев «Комсомольской правде».

По его словам, самое страшное для США заключается в том, что федеральное правительство «впервые со времен Франклина Рузвельта лишилось рычагов выведения экономики из кризиса».

«Их два: фискальная политика (увеличение расходов и снижение налогов, которые увеличивают госдолг) и монетарная политика (снижение процентных ставок). Сейчас беспрецедентная ситуация – на фоне падающей экономики правительство полностью выключило рычаги фискальной политики ради снижения дефицита», – резюмировал экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть