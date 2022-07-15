«Идеальный шторм»: экономисты пророчат США повторение Великой депрессии

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Нынешняя ситуация в экономике Соединенных Штатов напоминает события, которые предшествовали Великой депрессии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.

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«В США сейчас сложился «идеальный шторм»: падение ВВП, рост инфляции, кризис на бирже и все это после эпидемии коронавируса. В результате формируется модель W-образной рецессии – когда за первым падением (после коронавируса) последовал рост, а за ним снова спад. Так когда-то начиналась «Великая депрессия». Попытки вывести экономику на устойчивый рост пока что терпят крах, – сказал Васильев «Комсомольской правде».

По его словам, самое страшное для США заключается в том, что федеральное правительство «впервые со времен Франклина Рузвельта лишилось рычагов выведения экономики из кризиса».

«Их два: фискальная политика (увеличение расходов и снижение налогов, которые увеличивают госдолг) и монетарная политика (снижение процентных ставок). Сейчас беспрецедентная ситуация – на фоне падающей экономики правительство полностью выключило рычаги фискальной политики ради снижения дефицита», – резюмировал экономист.