Идею «Новороссии» саботируют на местах – Скориков

Термин «Новороссия» завис на уровне идеи и не воплощается в плоскость реального обихода, поскольку идет реванш коммунистической Украины.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал историк, политолог, заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, воссоздание Новороссии обсуждали в рамках фестиваля «Великое русское слово», который проходит уже 16-й год в Ливадии, несмотря на то, что явная потребность в защите русского языка отпала.

«Это мероприятие проходит уже много-много лет и приурочено ко Дню русского языка, и странно было бы, отмени его сейчас. Действительно, здесь собираются люди, которым не надо друг другу ничего доказывать, но та повестка, которую мы здесь формируем, тиражируется в СМИ, её слышат органы государственной власти, которым озвучивают претензии, особенно в части гуманитарной политики, образования, культуры», – убежден он.

Скориков напомнил, что 5 июня президент Путин на встрече с главами Минтранса и РЖД поднял вопрос о транспортной ситуации в Новороссии.

«А где эта Новороссия? Где Новороссийский округ, который мы анонсировали? Почему у нас руководители ряда городов на освобождённых территориях собираются восстанавливать «историческое справедливое название Цюрупинск» в честь украинского деятеля Цюрупы, который проводил продразвёрстку и репрессии на этих территориях, вместо тысячелетних Алёшек или Олешье, как когда-то назывался крепость-порт. Почему в Мелитополе возвращают, например, улицу Карла Маркса вместо Воронцовской? Хотя Воронцов вообще-то основатель города Мелитополя, генерал-губернатор Новороссии. Почему у нас нету до сих пор для освобождённых территорий программы «История Новороссии»? Людей надо рерусифицировать после столетия украинизации, и я не оговорился – 100 лет назад большевики приняли проект коренизации на территории УССР, куда впихнули и Новороссию, и Малороссию», – напомнил эксперт.

По его словам, идею воссоздания Новороссии продвигал погибший в результате теракта военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), можно сказать, погиб за нее. Но в практической плоскости никакой Новороссии нет – есть Донбасс и некие «новые территории».

«Сегодня, я повторюсь, говорим о Новоросии. Владлен Татарский, царствие ему небесное, утверждал, что Новороссия будет. Это человек, который влиял на умы молодёжи, умы поколения. То есть он был просветитель этой Новороссийской идеи, которую саботируют, повторюсь, на местах. Президент об этом говорит, руководство Крыма об этом говорит, историки, журналисты, блогеры, военкоры, но реализации нет. Курс «История Новороссии» просто необходим в школах. Вместо этого продолжают «украинскую мову», ну пусть продолжают какое-то время. Но сделайте телевидение федеральное «Новороссия 24» на уровне RT. Причём Крым, например, мог бы здесь вообще опыт свой передавать, потому что этот переходный период крымчане уже прошли. Ну и вообще, Крым – это жемчужина Новороссии. Когда Екатерина затевала свой проект, годовщину которого мы вспоминали в апреле по присоединению Крыма, Тамани и Кубани, по сути всего Новороссийского края, то Новороссия – это было дикое поле, дорога в Константинополь. До Константинополя не дошли, не получилось, но эти метки греческие, византийские названия – Севастополь, Одесса, Мелитополь, эта была мессианская идея Москвы, как Третьего Рима», – подчеркнул историк.