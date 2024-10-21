Игорь Ливанов рассказал, как пересёкся с грузинскими снайперами в Киеве во время майдана

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Народный артист России Владимир Стеклов и заслуженный артист Игорь Ливанов, которые привезли в Крым спектакль «Фальшивая нота», были непосредственными свидетелями майдана и пересекались в гостинице с грузинскими снайперами, открывшими огонь по протестующим.

Об этом сами артисты рассказали на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с Володей были вместе в гостинице «Украина», которая прямо над майданом. Тогда я лично своими глазами видел в гостинице «Украина» этих ребят – они были грузины, насколько я помню, с ружьями с оптическим прицелом. Мы отыграли спектакль во дворце Октябрьский, и по слухам находился военный госпиталь для тех, кто был со стороны майдана. Майдан шумел, Майдан бурлил и буквально на следующий день в Харькове мы узнали о тех событиях, которые произошли. Это было 13-14 февраля. То есть, мы могли остаться, если бы совпало, на один день, и мы бы были в центре событий», – отметил Ливанов.

Он добавил, что как человек, родившийся и выросший, закончивший школу в Киеве, после распада СССР в беседах с киевлянами говорил: «представляете, мы можем оказаться в окопах по разную сторону». Но тогда это вызывало смех, а в результате получилось именно так.

«Потому что «Deutschland über alles» (Германия превыше всего) и «Украина понад усе» – это одно и то же, знак равенства. И символика, которая наследуется, это тоже нацизм. Это состояние безумия, определённой психической болезни. Это ненормальность – убивать других людей по принципу «мы выше, чем вы». Это болезнь, и сейчас этот вирус передаётся, происходит заражение других наций, как будто это выгодно, и кто-то этим манипулирует, жонглирует… получает, наверное, свои дивиденды. Вот и всё», – подчеркнул Ливанов.

Спектакль «Фальшивая нота» о последствиях и жертвах фашизма. Премьера постановки с участием именитых артистов России состоится в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи.