Игра с Западом: Лукашенко запустит в парламент местных тягнибоков

16.09.2019, Москва, Елена Острякова

В следующем составе белорусского парламента должна быть представлена оппозиция.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания страны Владимиром Андрейченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии – и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Они должны быть. Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Ранее белорусский политолог Петр Петровский заявлял, что западные структуры давят на белорусские власти, практически заставляя ввести квоты для радикальной оппозиции в парламенте. Именно поэтому Евросоюз затягивает подписание договора о визах с Белоруссией.

О намерении принять участие в выборах уже заявили многие белорусские оппозиционеры, которые ранее их бойкотировали.

«Исходя из российской угрозы, из того, что интеграционная ситуация остается довольно неопределенной, даже несмотря на анонсированное парафирование соглашения, очевидно, что российско-белорусские отношения останутся довольно напряженными, полагаю, что в парламенте могут допустить нескольких условно проевропейских депутатов, чтобы использовать их как дополнительную карту в игре с Западом», – заявил ресурсу Thinktanks директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев.

Выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе, при этом часть кандидатов на округах выдвигается от политических партий. На прошлых парламентских выборах 23% белорусов проголосовали за партийных кандидатов, в Минске — половина избирателей. Очередные парламентские выборы состоятся 17 ноября.