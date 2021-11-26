Иллюзия уборки: Александр Беглов реализовал в Петербурге современные потемкинские деревни

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Предложение для горожан поработать шеринг-дворниками было объявлено в Санкт-Петербурге. Среди желающих оказался лишь один человек – журналист издания «Мойка78», который решил написать по итогу своей работы репортаж. Однако до уборки дело так и не дошло.

В пятничный день, 26 ноября, следующему к месту работы сотруднику «Мойки78» пришлось оперативно переключаться на другой вид деятельности. Молодой человек стал участником так называемого «дворник-шеринга», – акции, направленной на уборку снега за вознаграждение.

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У здания Жилкомсервиса №1, где проводился сбор, корреспондента перехватили телевизионщики Первого канала. Вместо работы ему предстояло дать интервью, которое, впрочем, проще назвать диктантом. Заранее заготовленный текст мужчине надиктовывала пресс-секретарь администрации Калининского района.

Юлия Лебединова придумала для журналиста Мойки78 гораздо более интересную версию того, как молодой человек узнал о «дворник-шеринге».

«Давай ты таким образом скажешь, что в принципе и так снег в своем дворе убираешь, а здесь решил еще и денег заработать. У нас ведь ставка 150 рублей в час», — об этом попросила корреспондента пресс-секретарь.

После окончания беседы журналист осмелился спросить у Лебединовой, сколько людей вызвались стать шеринг-дворниками. Оказалось, что их число невелико — всего четверо петербуржцев заинтересовались этой акцией.

Самое интересное, что по окончании «рабочего дня» молодой человек остался без заработной платы. Мойка78 решила узнать у чиновницы, получит ли корреспондент обещанный гонорар. Как оказалось, журналист останется без денег, ведь снег он не убирал.