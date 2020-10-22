«Имели бы границу с Приднестровьем». В Москве теперь жалеют о нерешительности в 2014-м

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Для уничтожения Приднестровья Запад сделает все, чтобы на президентских выборах в Молдове не победил нынешний лидер страны Игорь Додон.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему для западников важна Молдавия, такая микроскопическая страна? Потому что Додон, мало того, что выступал за нормальные отношения с Россией, он еще был залогом нормальных отношений с Приднестровьем. И, может быть, движения к компромиссу по поводу урегулирования этого конфликта. Это, естественно, разным кураторам со стороны НАТО на западном направлении не нравится.

В Приднестровье и так серьезная ситуация после того, как Украина блокировала сухопутное сообщение. Я думаю, что цель недоброжелателей – поставить в Кишиневе такую власть, которая бы ни при каких обстоятельствах не имела бы ввиду нормализацию отношений с Россией, а во-вторых, оказывала бы максимальное давление на Приднестровье и осуществляло бы его тотальную изоляцию. Не ради Приднестровья, а как фактор давления на Россию», – сказал Михеев.

Он склонен доверять заявлению директора СВР РФ Сергея Нарышкина о том, что Запад готовит в Молдове «цветную революцию» после президентских выборов.

«Я считаю, что в 2014 году надо было действовать гораздо решительнее. Мы бы тогда имели контроль над всей Левобережной Украиной и границу с Приднестровьем, что радикально увеличило бы наше влияние в Европе, на Черном море и так далее», – сказал Михеев.