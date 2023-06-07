«Имперские нарративы»: львовская опера переписала украинскую классику

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На Украине продолжается процесс разрыва с наследием прошлого, которое имеет отношение к России. Но если прежде «под нож» попадали произведения русской и советской классики, то теперь взялись за ранее неприкасаемые национальные сюжеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское интернет-издания «Украинская правда», журналист которого побывал в Львовской национальной опере.

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Речь идет об опере Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем».

«Это опера, которая известна каждому украинцу, даже и тем людям, которые совсем не интересуются классической музыкой и оперным искусством – за полтора века существования в культурном пространстве Украины «Запорожец за Дунаем» приобрел сакральную ценность. Но в то же время это произведение в его первоначальном виде без всякого преувеличения можно считать квинтэссенцией малороссийства в искусстве. Даже беглого взгляда на авторскую партитуру «Запорожца за Дунаем» достаточно, чтобы сразу заметить там все то, что постколониальная теория считает имперскими нарративами, которые обычно метрополия навязывает своим колониям», – возмущается издание.

Недовольны авторы и образом украинцев в опере.

«Украинцы в виде задунайского казачества показаны в опере как немногочисленный кочевой народ, который из-за естественной анархичности и свободолюбия не способен к созданию собственных развитых институтов власти, поэтому вынужден искать себе «настоящего», «нормального» царя. А поскольку для украинцев турецкий султан никак не может стать «настоящим» правителем, то единственным возможным правильным решением для них является вернуться из турецких территорий на родину, под власть российского императора. Другими словами – смириться с новыми геополитическими реалиями и добровольно стать неотъемлемой частью «единой и неделимой», – сокрушается «УП».

Впрочем, за дело очищения взялись режиссер-постановщик Оксана Тараненко и автор драматического текста Николай Бровченко, которые «сделали все возможное, чтобы, не меняя фабулы, заданной Гулаком-Артемовским, построить новый сюжет оперы, очищенный от колониальных нарративов», а в процессе работы над новым либретто перемены претерпели и характеры главных героев оперы, их отношения и поступки.

«В обновленном «Запорожце за Дунаем» казак Иван Карась и его жена Одарка перестали быть типичной комической парой водевильного сорта. Иван в спектакле – молодой казак в возрасте 40 лет, один из активных руководителей подпольного совета, который готовит план возвращения на родную землю. Сирота Оксана, приемная дочь Карасей и молодой казак Андрей в спектакле также перестают быть традиционной парой невинных влюбленных. Андрей – активный участник подпольного движения, ловкий перебежчик, обеспечивающий координацию действий Задунайской сечи и казачьих ячеек на территории Украины», – описывает измененный сюжет издание.

По мнению авторов, российская военная операция стала «мощным толчком для пересмотра устоявшихся взглядов на украинское национальное искусство», и хотя процесс этот начался задолго до того, «но шел он слишком медленно».

«И художественное сообщество, и украинское общество в целом проявляли в этом вопросе консерватизм и не желали расставаться с устоявшимися взглядами на классические сакрализованные произведения из сокровищницы национального искусства. Сегодня, когда идет война за право Украины существовать, у украинского искусства есть моральная обязанность перед украинцами, которые готовы жертвовать жизнью ради существования Украины. Украинское искусство должно найти в себе мужество осуществить глубокую ревизию собственного художественного наследия, пройти болезненный путь внутреннего очищения от малороссийства и наконец избавиться от того неполноценного взгляда на себя, которому так хорошо научила нас империя», – резюмирует «УП».