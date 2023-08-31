«Иначе война не кончится»: в Киеве требуют погнать в окопы депутатов Рады

Вадим Москаленко.  
31.08.2023 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Для уверенного окончания войны в Киеве необходимо избавиться от всех коррупционеров, а депутатов и чиновников отправить на передовую.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для уверенного окончания войны в Киеве необходимо избавиться от всех коррупционеров, а депутатов и...

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«Есть целая когорта тех предпринимателей и депутатов, которые, пользуясь ситуацией, зарабатывают на крови баснословные деньги. Война у нас не закончится до тех пор, пока не будет зачищен внутренний фронт от этих мародёров, которые зарабатывают на войне, она им просто выгодна», – сказал он.

«А второе – пока в боевые части не будут призваны сами депутаты, чиновники, и их детки. Тогда они красть не будут, потому что это для них, и чтобы не убили надо будет что-то делать. Это вопросы окончания войны», – сказал Мосийчук.

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