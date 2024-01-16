«Иначе закончим как Россия в 1914-м»: полковник США требует вывести войска из Евразии

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Соединенным Штатам Америки надо как можно быстрее вывести свои войска из европейских и азиатских государств, иначе они все будут уничтожены современными средствами поражения.

Об этом в эфире интернет-канала «Finance Critics» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большое количество войск за рубежом. Не знаю, сколько точно сейчас, но раньше их была около трёхсот тысяч. Возможно, столько же и сейчас, учитывая силы, которые мы разместили в Европе, индийском океане, Красном и Средиземном море. Но я думаю, что сокращение этих масштабов крайне необходимо, потому что мы живём в XXI веке, а не в XIX. Размещая так далеко впереди, в непосредственной близости от противника, мы обрекаем их на верную гибель. То, что было плохо в 1940-х на Филлипинах и Перл-Харборе, сейчас может быть намного хуже», – сказал Макгрегор.

Он пожаловался, что уже сейчас любое нападение на военную базу или группировку ВМС США станет катастрофой для Вашингтона.

«Опасность возникает каждый раз, когда такая крупная держава, как США, берёт на себя обязательства перед очень маленькой державой. И тогда эта маленькая держава отвечает за ваш военный потенциал. Именно это случилось с русским царём в 1914 году. он пришёл на помощь Сербии, но это разрушило его страну, и он проиграл войну. Мы не хотим идти по этому пути. Поэтому, мы должны быть разборчивы в том, что делать. И первым шагом нужна сказать: «Мы собираемся вам помогать, но не останемся в Европе. Мы вернёмся домой, и вам придётся искать своих профессионалов», – подытожил полковник.