Индекс Мосбиржи резко снизился на новостях о возможной гибели Пригожина

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Индекс Московской биржи перешел к резкому снижению на вечерней сессии после распространения новостей о крушении самолета с Евгением Пригожиным в Тверской области.

Об этом сообщают ТГ-каналы, связанные с финансами и бизнесом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как известно, основная торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи продолжается с 09:50 по московскому времени до 18:59. С 19:00 до 23:50 идет вечерняя торговая сессия. Самолет с предположительно Пригожиным и Уткиным рухнул около 19:00.

По всей видимости, возможная смерть влиятельного на богатом ресурсами африканском континенте бизнесмена и военного – негативно повлияла на настроения биржевых игроков, предполагают эксперты.

В свою очередь, военный эксперт Владимир Орлов предполагает, кроме прочего, резкое обострение военно-политической обстановки в Западной Африке.

«Что могу сказать по этому поводу. Кто-то перед началом интервенции Франции в Нигер решил убрать с шахматной доски ключевые фигуры…», – отметил Орлов.