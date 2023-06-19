Индия не верит в поражение Москвы и ставит на Россию

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Индия, несмотря на давление, отказалась поддержать антироссийскую политику Запада и не верит в его победу над Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Сергей Величкин.

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По его словам, попытки Запада сокрушить Россию обречены на провал, что показывает позиция Индии.

«Первым сбоем стала неудача попытки с ходу устроить «всеобщее осуждение агрессии России» в ООН. Индия была среди воздержавшихся и оставалась такой в последующих ситуациях, когда в органах ООН вносились подобного рода проекты», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он обращает внимание на беспрецедентное увеличение объемов торговли двух стран с 12 миллиардов долларов в 2021 году до 35 миллиардов по итогам 2022-го, что «говорит о фактическом провале американской санкционной кампании против России».

«Индия проявляет упорство в собственном прочтении своих интересов, продолжая проведение независимой политики, сопряженной, как видно, с дистанцированием от Запада в вопросах построения нового миропорядка, что, несомненно, продвигает ее к обретению великодержавного статуса», – резюмировал Величкин.