Индия огрызается. Если у неё получится – Америка не так страшна
Позиция, занятая Индией в ответ на требования США перестать закупать нефть у России, доказывает, что мировой порядок всё же меняется после начала СВО.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мало кто помнит, но всего несколько лет назад Индия под давлением США отказалась от иранской и венесуэльской нефти. Типа, нельзя покупать углеводороды у диктатуры и тирании, даже если это самая дешёвая нефть в мире.
А сегодня они огрызаются, рассказывают американцам, какой у них товарооборот с Россией, и какой у ЕС товарооборот с Россией. Он выше, чем то, что нам Индия отдаёт, покупая нефть. А американцы у нас до сих пор гексафторид урана покупают для своей ядерной отрасли и палладий для производства электромобилей. Я уже молчу про удобрения и химикаты. А Индия всего лишь хочет обеспечить свои национальные интересы, а ей это делать не дают.
Кстати, та дешёвая нефть, от которой пришлось тогда ещё отказаться Индии, по большей части, ушла в Китай, который остался доволен. И Китай сегодня тоже дипломатично Вашингтон посылает», – отметил Коц.
«Кто-то посмеивался, когда я писал, что СВО изменит глобальный миропорядок, а вон как вышло. То есть потихоньку, со скрипом, но всё-таки старый мир уступает дорогу новому, и мне кажется, это только начало.
Планета пристально следит за Индией, Бразилией, Китаем. Если у них получится – то чем мы хуже? Америка не так страшна, как её малюют», – добавил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: