Позиция, занятая Индией в ответ на требования США перестать закупать нефть у России, доказывает, что мировой порядок всё же меняется после начала СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мало кто помнит, но всего несколько лет назад Индия под давлением США отказалась от иранской и венесуэльской нефти. Типа, нельзя покупать углеводороды у диктатуры и тирании, даже если это самая дешёвая нефть в мире. А сегодня они огрызаются, рассказывают американцам, какой у них товарооборот с Россией, и какой у ЕС товарооборот с Россией. Он выше, чем то, что нам Индия отдаёт, покупая нефть. А американцы у нас до сих пор гексафторид урана покупают для своей ядерной отрасли и палладий для производства электромобилей. Я уже молчу про удобрения и химикаты. А Индия всего лишь хочет обеспечить свои национальные интересы, а ей это делать не дают. Кстати, та дешёвая нефть, от которой пришлось тогда ещё отказаться Индии, по большей части, ушла в Китай, который остался доволен. И Китай сегодня тоже дипломатично Вашингтон посылает», – отметил Коц.