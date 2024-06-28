Иноагент Касьянов: Путину понадобится два-три дня для захвата Молдовы

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В случае победы РФ в военной кампании на Украине, пошатнётся вся архитектура международной безопасности.

Об этом в ходе слушаний в ПАСЕ заявил экс-премьер РФ, иноагент Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы не должны позволить Украине развалиться. Если бы диктатор Путин оказался победителем в этой битве, это означало бы полное изменение всей архитектуры международной безопасности, и европейской безопасности, в первую очередь. Он уже почти разрушил всё это», – заявил иноагент.

«И следующим шагом после Украины будет Молдова. Потребуется два-три дня, чтобы оккупировать и уничтожить Молдову. И тогда он поймёт, что ему позволено вести себя подобным образом», – предупредил Касьянов.