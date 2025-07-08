Иноагенты-экономисты: Новый антироссийский план Запада также потерпит крах

Если в начале СВО ставка Запада делалась на то, что Россия не выдержит гнёта санкций, теперь план действий поменялся – принудить Кремль к заморозке конфликта, рассчитывая на последующую дестабилизацию в РФ под гнётом экономических проблем. Однако и этот антироссийский план может рухнуть.

Об этом на страницах International Politik рассуждают бежавшие в ЕС иноагенты-экономисты Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а западные державы ввели самые жёсткие санкции в истории, мало кто из экономистов верил, что страна-агрессор сможет выдержать такое давление… К началу 2024 года мрачные прогнозы стали звучать реже, поскольку наблюдатели в значительной степени разочаровались в санкциях и сосредоточились на поиске других факторов, которые могли бы привести к неизбежному экономическому краху России… Если в 2023 и 2024 годах преобладала тенденция настаивать на том, что Путин не может позволить себе такую войну, то в недавних заголовках тон существенно изменился: теперь ставится под сомнение то, что Путин может позволить себе мир», – говорится в материале.

Авторы поясняют, что новый расчет Запада основывается на «общепринятом мнении о том, что в большинстве стран с рыночной экономикой за крупными войнами обычно следует экономический спад».

Однако, указывают иноагенты, вопреки расхожему мнению, экономика РФ «сейчас не сильно милитаризирована — и россияне не считают её таковой».

«Даже несмотря на то, что Россия ведёт полномасштабную войну против крупной соседней страны, её военные расходы не превышают 8 процентов ВВП (что вдвое меньше военных расходов США в 1953 году, в конце Корейской войны, когда они достигли 14,5 процента ВВП). Для сравнения: военные расходы СССР к концу холодной войны чаще всего оценивались в 16–21 % ВВП и оставались на этом уровне в течение 20 лет. В случае с США во время Второй мировой войны военный бюджет на 1943–1945 годы составлял в среднем 38 % ВВП», – говорится в статье.

Авторы приходят к выводу:

«Очевидно, что существует значительная разница между 6–7 % ВВП и 16–22 или 38 %. Таким образом, даже если бюджетные ассигнования после прекращения огня с Украиной сократятся вдвое, это вряд ли приведёт российскую экономику к полномасштабной рецессии».

Кроме того, напоминают они, президент Путин, с учетом опыта СВО, пообещал загрузку предприятий ВПК «на ближайшие пять, если не десять, лет».

«Военные расходы России сократятся, но не сильно. Мы прогнозируем, что Кремль не объявит немедленную демобилизацию… Кремль мог бы немного сократить численность армии и предложить нынешним военнослужащим остаться в её рядах, выплачивая им зарплату, сопоставимую с той, что они получают сейчас, но без особых рисков… Это снижение не окажет разрушительного воздействия на национальную экономику. Однако оно может почти полностью устранить дефицит федерального бюджета», – пишут авторы.

Они добавляют, что заморозка конфликта на Украине также приведет к отмене части санкций Запада.

Исходя из этого, для России допустима как гипотетическая «экономика мира», так и нынешняя «экономика войны».

«Нет ни одной причины полагать, что переход от последней к первой может подорвать власть Кремля или что это то, чего он не может «себе позволить».

Говоря о текущей ситуации, экономисты-либералы указывают на рекордный приток средств в российские банки при процентной ставке в 22%.