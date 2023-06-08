Иноагенты пристегнули «Телеграм» к хайпу вокруг спасения вражеских платформ

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СМИ-иноагенты и западная организация «Репортеры без границ» бьют тревогу по поводу возможной блокировки в России видехостинга «Ютуб» и мессенджера «Телеграм».

Они направили открытое письмо к гендиректору Apple Тиму Куку, гендиректору Telegram Павлу Дурову, гендиректору YouTube Нилу Мохану, гендиректору Twitter Илону Маску, гендиректору Microsoft Сатье Наделле, гендиректору Google Сундару Пинчаи, гендиректору LinkedIn Райану Рослански, гендиректору Meta* Марку Цукербергу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мере приближения предвыборного периода у нас есть серьезные основания подозревать, что уже этой осенью YouTube и Telegram могут оказаться полностью заблокированы в России, что превратит более 140 миллионов человек в заложники государственного пропагандистского аппарата», — пишут иноагенты.

Они предлагают главам бигтех-компаний создать рабочую группу «Инженеры против диктатуры» для выработки решений «по предотвращению отключения России от остального мира».

В числе технических способов обхода цензуры авторы письма предлагают, например, разрешить «доменный фронтинг» внутри облачных решений, при котором доменные имена крупных компаний используются для перенаправления трафика и при этом не могут быть отключены российскими властями, поскольку это затронет и российские корпорации.

«Мы призываем крупнейшие технологические компании присоединиться к нам в усилиях по предотвращению блокировки ведущих социальных платформ в России и выступить в защиту гражданских прав людей по всему миру. Путинская пропаганда не должна получить монополию на информирование россиян», — пишут иноагенты.

Письмо среди прочих подписал бывший редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Блокировку «Ютуба» осенью действительно прогнозируют многие российские блогеры и журналисты.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что технических проблем с этим не будет.

«Технически повторить китайскую блокировку – вопрос воли. Например, на блокировку YouTube нужно две минуты. Техническая проблема – не та, которая была 3-5 лет назад. Сейчас проблема более политическая. Да и могущество китайского файрвола несколько преувеличено в медийном пространстве. Он работает примерно так же, как и у нас, только в Китае же ведется более плотная работа с этими сервисами. У нас техническая сторона готова к любым решениям, которые примет государство», – сказал Клименко в интервью НСН.

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин считает, что «Ютуб» можно блокировать только тогда, когда в России будет создана его альтернатива.

«Если YouTube продолжит делать своё грязное дело так, как он его делает сегодня, при появлении сильного аналога этот сервис заблокируют. Но должны быть созданы условия. На данный момент эти условия не созданы, поэтому этот сервис работает. YouTube — это не только политически окрашенный контент — это контент про рыбалку, кулинарию и так далее. Мы 20 лет так или иначе поддерживали иностранную инфраструктуру, помогали ей развиваться, формировали конкурентную среду. И в этой конкурентной среде выиграл американский видеохостинг. Смешно думать, что аналог появится за год. Это большая работа. Насколько мне известно, готовится апгрейд видеосервиса «ВК». Я верю, что они могут создать то, что сможет конкурировать в перспективе», — сказал Горелкин в интервью «ДумаТВ».