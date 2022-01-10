Иностранные инвесторы ведут себя в России как дикие кочевники – Набиуллиной пригрозили отставкой

10.01.2022  20:47 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Иностранные инвесторы вывели из экономики России в прошлом году 60 млрд долларов, что негативно отразилось на курсе рубля.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные инвесторы вывели из экономики России в прошлом году 60 млрд долларов, что негативно...

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«То, что творилось в конце декабря на наших финансовых рынках в паре доллар-рубль, это безобразие. Иностранные инвесторы ведет себя здесь, как орды кочевников: набежали, схватили, утащили прибыль. А как с кочевниками боролись? Были засечные черты. Необходимо ограничивать их беспредел здесь. В первую очередь законодательным образом. Если страны вводят экономические санкции против России и при этом здесь получают прибыль, которую вывозят, то надо ограничивать такие действия.

Если они ввели санкции против России, значит прибыль их инвесторов должна остаться здесь в рублях, замороженные до момента снятия санкций. Или ограничить их в правах при голосовании в советах директоров – они стали акционерами предприятий, которые составляют основу нашей экономики и пытаются влиять на политику этих компаний.

Если этого не сделает регулятор, Центробанк, то мы как профессиональное сообщество будем обращаться в Думу для того, чтобы внести изменения в закон о рынке ценных бумаг и положить конец такому разгулу», – сказал Лосев.

Он считает, что Центробанк никак не защищает отечественную валюту в условиях инфляции: денежная масса в США за 20 месяцев увеличилась на 38%.

«Что обидно, наш рубль никак не защищается Центробанком. К сожалению, то, что рублю снова позволили так свалиться, переводит высокую инфляцию в следующий год. Это означает неминуемое повышение ставки Центробанка 17 февраля – будет либо 9, либо 9,5%, что очень плохо для экономики. Я считаю, что либо Центробанк изменит свою политику в этом году, любо изменится руководство Центробанка», – сказал Лосев.

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