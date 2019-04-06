Иностранные спецслужбы инфицируют ВСУ, подсаживая на иглу – Матиос

06.04.2019, Киев, Владимир Гладков

За весь период боевых действий в Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством.

Об этом в эфире «5 канала» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент более 600 за период ведения боевых действий. Более шестисот украинских военных сделали поступок, который привёл к их смерти, то есть совершили самоубийство тем или иным способом», – рассказал Матиос.

Также он обвинил жителей ЛДНР в том, что они под руководством «иностранных спецслужб» занимаются инфицированием украинских солдат, поставляя наркотики в ряды ВСУ.

«Контроль за психологическим состоянием бойцов осуществляется. Он олицетворяется некоторыми негативными вещами. Продолжают уже не в такой степени, ибо это имело катастрофические размеры. Олицетворяется это употреблением алкоголя, работой иностранных, не побоюсь этого слова, спецслужб по инфицированию военных на линии разграничения и в зоне АТО путём употребления наркотиков, чем занимаются организованные группы людей из местных жителей, которые получают эти наркотики с той стороны», – утверждает прокурор.