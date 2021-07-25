Иностранные войска продолжают прибывать в Мозамбик

25.07.2021, Москва, Андрей Романов

В столицу мозамбикской провинции Кабо-Дельгадо прибыли подразделения из Ботсваны.

Войска союзников прибыли в Мозамбик для оказания помощи местным военным в борьбе с радикальными исламистскими группировками.

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Военная поддержка осуществляется в рамках соглашения, которого достигли лидеры стран Сообщества развития юга Африки (САДК) на саммите в Мапуту 23 июня. На встрече присутствовали главы стран и министры.

Ранее в Мозамбик уже прибыли южноафриканские военнослужащие из состава резервных сил. Очевидцы сняли фото в Пембе, на котором видно, как идёт выгрузка военных из транспортного самолёта SANDF C-130 Hercules.

За последний год нападения исламистов на позиции военнослужащих и поселения мирных жителей существенно возросли. Север Мозамбика богат залежами природного газа, которые могут решить проблему с бедностью в стране. Однако у властей нет доступа к природным ресурсам из-за боевиков, оккупировавших регион. Помимо этого, радикалы спровоцировали миграционный кризис, вынудив тысячи граждан покинуть свои дома.

Поскольку правительственная армия Мозамбика не может самостоятельно решить вопрос с радикалами, то было принято решение о привлечении иностранных сил союзников по САДК. Помимо этого, осенью в Мозамбик прибудут европейские инструкторы, которые займутся обучением местной армии.

Передовая группа САДК не участвует в прямых боевых действиях против террористов, сообщают журналисты. В ее задачи входит консультирование мозамбикских военнослужащих по вопросам разведывательных операций

Ранее у Мозамбика уже был опыт привлечения иностранцев к борьбе с боевиками, которые не привели к успеху. Самыми эффективными оказались россияне, которые обеспечивали безопасность во время проведения президентских выборов 2019 года. По слухам, это были бойцы «ЧВК Вагнера», которые не допустили ни одного инцидента и сразу после голосования покинули страну.