Интерес к Украине падает. Помощь США под вопросом – экс-замкомандующего НАТО в Европе

Анатолий Лапин.  
10.10.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия выстроила оборону по всем правилам, хорошо укрепила ее так, что ни одной армии НАТО не пришло бы в голову пытаться прорвать ее, как это делают украинские войска сейчас.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший заместитель командующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выстроила оборону по всем правилам, хорошо укрепила ее так, что ни одной армии...

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«Действительно трудно переоценить эту проблему, я имею в виду, что украинцам противостоит хорошо укрепленная российская оборона. У россиян было время окопаться, они знают, как это делать и заняли оборону, вероятно, по всем правилам.

И украинцам предстоит прорваться через эту очень-очень хорошо организованную оборонительную зону, им предстоит пройти через минные поля, им придется справляться с массированным артиллерийским огнем, они должны прорваться в тыл, а затем вырваться оттуда, и все это им приходится делать сейчас без надлежащего воздушного прикрытия, без превосходства в воздухе, что не пришло бы в голову ни одной армии НАТО», – заявил Ширефф.

При этом, британский генерал подчеркнул, что на Западе падает заинтересованность Украиной, что может привести к прекращению американской помощи.

«Это то, что меня беспокоит – Запад теряет интерес, теряет импульс, теряет фокус. Армии НАТО, силы обороны НАТО не готовятся встречаться лицом к лицу с угрозой. Безусловно, меня беспокоит то, что, учитывая выборы в следующем году в США, продолжит ли Америка предоставлять такие огромные возможности. И это то, за чем мы должны наблюдать», – сказал британец.

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