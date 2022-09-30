«Интересно, кто же взорвал «Северные потоки» – Столтенберг обещает выяснить
НАТО изучает ситуацию по взрывам на газопроводах «Северный поток».
Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По трубопроводу я говорил с канцлером Шольцем. Мы говорили про саботаж «Северных потоков». Это были большие взрывы, которые разрушили часть трубы. Мы поддерживаем расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит. НАТО и союзники присутствуют в Балтийском море. У нас есть морской и авиационный потенциал. Это посылает сигнал о нашей готовности защищать нашу критическую инфраструктуру.
У нас есть корабли и самолеты, они могут собирать информацию для расследования и мониторинга. Мы интенсифицируем обмен разведданными. Мы рассматриваем данные, которые мы собирали все последние недели, что произошло с «Северным потоком», – валял дурака Столтенберг.
Он заявил, что есть «угроза эскалации против союзников по НАТО».
«Мы существенно увеличили свое военное присутствие на востоке НАТО. В первый день агрессии мы активизировали дополнительный потенциал. Чтобы в Москве на было ошибочного расчета: мы готовы защищать каждый дюйм нашей территории. Наши войска на востоке именно про это шлют сигнал – про невозможность использования ядерного оружия», – трепался Столтенберг.
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