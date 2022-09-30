«Интересно, кто же взорвал «Северные потоки» – Столтенберг обещает выяснить

30.09.2022  21:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
Новости Украины

НАТО изучает ситуацию по взрывам на газопроводах «Северный поток».

Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО изучает ситуацию по взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сегодня заявил генсек...

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«По трубопроводу я говорил с канцлером Шольцем. Мы говорили про саботаж «Северных потоков». Это были большие взрывы, которые разрушили часть трубы. Мы поддерживаем расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит. НАТО и союзники присутствуют в Балтийском море. У нас есть морской и авиационный потенциал. Это посылает сигнал о нашей готовности защищать нашу критическую инфраструктуру.

У нас есть корабли и самолеты, они могут собирать информацию для расследования и мониторинга. Мы интенсифицируем обмен разведданными. Мы рассматриваем данные, которые мы собирали все последние недели, что произошло с «Северным потоком», – валял дурака Столтенберг.

Он заявил, что есть «угроза эскалации против союзников по НАТО».

«Мы существенно увеличили свое военное присутствие на востоке НАТО. В первый день агрессии мы активизировали дополнительный потенциал. Чтобы в Москве на было ошибочного расчета: мы готовы защищать каждый дюйм нашей территории. Наши войска на востоке именно про это шлют сигнал – про невозможность использования ядерного оружия», – трепался Столтенберг.

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