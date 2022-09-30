«Интересно, кто же взорвал «Северные потоки» – Столтенберг обещает выяснить

НАТО изучает ситуацию по взрывам на газопроводах «Северный поток».

Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По трубопроводу я говорил с канцлером Шольцем. Мы говорили про саботаж «Северных потоков». Это были большие взрывы, которые разрушили часть трубы. Мы поддерживаем расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит. НАТО и союзники присутствуют в Балтийском море. У нас есть морской и авиационный потенциал. Это посылает сигнал о нашей готовности защищать нашу критическую инфраструктуру.

У нас есть корабли и самолеты, они могут собирать информацию для расследования и мониторинга. Мы интенсифицируем обмен разведданными. Мы рассматриваем данные, которые мы собирали все последние недели, что произошло с «Северным потоком», – валял дурака Столтенберг.