«Исинбаева себя сама обнулила» – писатель о переименовании стадиона в Махачкале
Решение властей Дагестана вернуть главному столичному стадиону прежнее название «Труд», убрав имя Елены Исинбаевой, абсолютно верное. Двукратная олимпийская чемпионка сама решила себя обнулить, отказавшись от своей связи с ВС РФ, хоть и относилась к спортивному обществу ЦСКА.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил писатель Игорь Молотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, сегодня с арки стадиона в Махачкале демонтировали вывеску «Стадион им. Елены Исинбаевой».
«Я считаю, что местные власти имели на это полное право, после действий Исинбаевой – убрать ее имя. Потому что всё-таки, когда мы даём имя чему-то, это высочайшая оценка человеческого, гражданского, исторического подвига. А человек, в данном случае, сам себя обнулил», – отметил Молотов.
По его словам, присваивать объектам имена каких-либо деятелей еще при жизни – изначально рискованно, потому как жизненный путь человека может дать крутой поворот.
«Человек – существо такое, непостоянное, мы не можем предположить, что будет там через два-три-четыре года с каким-либо человеком, какой у него там начнётся психический, психохимический процесс в организме и так далее. Уже только после того, как человек оставил, так сказать, за собой багаж, свои мысли и свой спортивный багаж, хотя спортивный багаж она оставила нехилый, это надо, конечно, признать, но опять же, если бы давалось уже по прошествии лет, тогда бы мы расценивали это перевешивающим фактором. А сейчас идёт военная операция, сейчас другое время, поэтому здесь – другие критерии оценок», – заключил Молотов.
Спасибо!
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