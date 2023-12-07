Искусственный интеллект обезоружит навальнистов и Запад на выборах президента РФ

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Новейшие электронные технологии будут применяться на выборах президента РФ в 2024 году.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время мы решим, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование. Главный критерий – наличие опыта», – сказала Памфилова.

Тем не менее, во всех регионах будут применены, по ее словам, современные избирательные стандарты: «Мобильный избиратель», применение искусственного интеллекта при проверке подписи, комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также будет осуществляться широкомасштабное информирование население при помощи системы «ИнформУИК». Это и разъяснительная работа членов избиркомов «от дома к дому, глаза в глаза», и мобильное приложение, которое, по мнению Памфиловой, сможет вывести современную информационную кампанию на новый уровень.

«Мы, в первую очередь, думаем о безопасности всех своих цифровых и технических ресурсов. Поэтому и наша заслуженная государственная система ГИС «Выборы», и ее современный цифровой аналог – полностью защищены от какого бы то ни было вторжения и неправомерного вмешательства и разного рода атак, поскольку они обе автономны абсолютно от глобальной интернет-сети», – сказала Памфилова.

На выборах будут работать международные наблюдатели, но только из дружественных стран. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна гарантировать гражданам легитимность выборов.

«Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы. Они нам уже давно неинтересны. За нами, очевидно, будет следить весь мир. Потому что РФ сегодня один из главных архитекторов справедливого глобального будущего», – сказала Матвиенко.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев обратил внимание на отличие от Украины.

«В сравнении много познается – Украины и России. Украина не может даже думать о выборах, а наш президент заинтересован в том, чтобы народ высказал свое мнение и избрал главу страны. Помните, как оппозиция хотела раскачать систему власти, которую Россия за эти годы выстрадала. Не удалось ни экономику разрушить, ни политическую систему раскачать. Все стало только крепче», – сказал Васильев на пресс-подходе в Госдуме РФ.

В соцсетях внесенного в список террористов и экстремистов блогера-уголовника Алексея Навального уже появился призыв к сторонникам принять участие в выборах, но не голосовать за действующего президента.

«Тому, кто боится ради свободы повесить листовку в своем подъезде, отправить ссылку своему другу или сделать пару телефонных звонков, стоит задуматься о том, зачем ему вообще нужна свобода. Будущее не принадлежит трусливым», – написали навальнисты.

Политолог Марат Баширов считает, что для внешнеполитических процессов выборы президента РФ гораздо важнее, чем для внутренних.

«Если честно, все в России понимают, что останется Президент Путин, и это верное решение. Но, важна процедура, легитимность результата голосования. Мы должны показать, что у нас настоящая демократия, и мы способны соблюдать Конституцию России даже в условиях СВО и санкций», – написал Баширов в своем тг-канале.

Его коллега Сергей Марков прогнозирует, что избирательная кампания в 2024 пройдёт в «стиле нирваны».

«Нирвана – это гармония, слияние и недеяние. Весь почти избирательный народ России сольётся в желании проголосовать за Путина. Путин не будет вести избирательной кампании. Он будет заниматься СВО. Другие кандидаты не будут вести избирательную кампанию, чтобы не мешать Путину заниматься СВО. Избиратели хотят, чтобы Путин не вёл избирательную кампанию, а занимался СВО. Политическая Нирвана. Но не вечная, а только на время кампании», – написал Марков.

«С выборами все понятно. Интриги не наблюдаю. Во-первых, нет конкуренции. Во-вторых, никто Владимира Владимировича не отпустит. Начатое дело надо заканчивать. Заканчивать успехом. Тогда будет другая ситуация. А сейчас и говорить не о чем», – сказал в эфире «Вести ФМ» политический эксперт Сергей Михеев.