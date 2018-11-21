Испания опровергла, что запретила заход в свои порты российских военных кораблей

21.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Практика захода кораблей ВМС России в испанские порты насчитывает уже десятки лет.

Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал новый посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама.

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Издание задало вопрос относительно российских военных кораблей, которые две недели назад впервые с 2016 года зашли в испанский порт Сеута, что вызвало возмущение союзников Испании по НАТО.

“Этой практике десятилетия. Она была жива при разных правительствах и никогда не прекращалась. Некоторые СМИ сейчас сообщили, что Испания сняла запрет, но никакого запрета и не было. Последнее обращение российской стороны о визите было два года назад, а его рассмотрение было прекращено по ее же просьбе. Никакого отказа Испании не было, – уточнил посол. – Два года спустя пришла новая заявка, и ее одобрили. Я очень уважаю то, что публикуют испанские СМИ, но в этом случае могу сказать, что ситуация была именно такой, как я сказал”.

Напомним, что в порт испанского анклава Сеута на побережье Африки зашли ракетный крейсер “Маршал Устинов”, танкер “Дубна” и буксир СБ-406.