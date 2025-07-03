«Испоганили нам председательство в ЕС» – поляк назвал Венгрию «большим разочарованием»

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Из-за позиции Будапешта, за время председательства Польши в Совете ЕС не были открыты даже первые кластеры обещанных Киеву переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, однако за этот срок был принят хотя бы 17-й пакет санкций.

Об этом в интервью Ukrinform заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Пётр Лукасевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был шанс сделать это буквально на прошлой неделе, однако Венгрия заблокировала открытие первого раздела. Общественность, очевидно, видит позицию Венгрии как большое разочарование. Но я считают, что для Украины польское председательство в ЕС тоже имело свою историю успеха. Мы приняли 17-й пакет санкций против России. А также работали над достижением главной цели нашего председательства, а именно – безопасности Европы. Это было реализовано в форме создания фондов для европейской оборонной промышленности», – вещал Лукасевич.