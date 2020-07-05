Испытание ракет и подачки США – Зеленский наметил курс развития ВМСУ

05.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время значительно нарастить мощь ВМСУ Украины. Об этом он сказал на торжествах, проходивших в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления – мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь.

Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что важнейшими направлениями в достижении поставленной цели являются испытания новых украинских ракет, а также получение военной помощи от западных «партнёров».

«Важнейшими являются государственные испытания украинского ракетного комплекса «Нептун». Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах – получение катеров «Айленд» и «Марк VI» в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки», – добавил он.

Также украинский президент отметил, что одной из важнейших задач является социальное обеспечение моряков. В рамках этого бежавшие в 2014 году из Крыма военнослужащие получат 70 квартир.

«Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они – настоящие супергерои, которые очень нужны Украине», – отметил Зеленский.

Зеленский еще раз поздравил «смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны».

«Тех, кто, цитируя марш ВМС, «встанет грудью за Черное море, наш чудесный и волшебный Крым». Это – наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас», – украинский президент.

Напомним, что ВМС Украины не провели ни одного морского сражения во время Русской весны, без боя допустив воссоединение Крыма с Россией.

Во время провокации в Керченском проливе экипажи катеров ВМСУ сдались в плен без боя, а после выхода на свободу по обмену были объявлены героями, осыпаны почестями и награждены квартирами.