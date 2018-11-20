Истерика в Литве: выйдем из Интерпола, если его возглавит русский

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Литва будет противодействовать тому, чтобы главой международной организации полиции Интерпола не был избран претендующий на этот пост представитель России Александр Прокопчук, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявило сегодня литовское министерство внутренних дел, сообщает издание Delfі.

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По мнению главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в случае, если нынешний вице-президент Интерпола Александр Прокопчук победит на выборах, “Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы”.

Если главой Интерпола будет избран представитель России Александр Прокопчук, то Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из этой организации, заявил парламент страны.

“Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации”, – говорится в резолюции, принятой во вторник сеймом Литвы.

За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голосовавшего против, семь воздержались.