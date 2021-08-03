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03.08.2021, Донецк, Владимир Гладков
 
Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Исторический опыт Донецко-Криворожской Республики даёт Донбассу полное право на независимость

Новости УкраиныОбосновывая своё право на существование, нынешняя Украина использует историческую логику, применив которую, Донбасс также...

Обосновывая своё право на существование, нынешняя Украина использует историческую логику, применив которую, Донбасс также имеет все основания стать самостоятельным государственным образованием.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) такое государственное образование, которое возникло на территории Донецко-Криворожского угольного бассейна в 1918-19 годах. Нужно сказать, что между крушением России в 1917 году и оформлением её в Советский Союз такие республики создавались повсеместно, вспыхивали как маленькие звёзды», – рассказал Замдыханов.

Развивая эту мысль логически, эксперт отметил, что Донбасс также имеет полное право считать себя независимым государством.

«Противостояние между Донецком и Киевом идёт не только на уровне военном, но ещё на уровне идеологии, идентичности, на уровне исторической основы того, что данное государство, сейчас существующее, имеет право на жизнь, потому что имеет исторические корни.

И на фоне того, что Украина, по сути, обращается ровно к таким же образованиям, как Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) или Украинская Народная Республика (УНР), а акт их единения – вообще на Украине сейчас праздник.

Ничто не мешает Донбассу противопоставить – позвольте, и у нас в те же годы было что-то такое же. Чем оно хуже или лучше? Почему существование УНР, всякой Центральной рады даёт Украине право считаться государством, которое имеет «тысячелетнюю» или столетнюю историю, а существование ДКСР не дает?

Даёт, разумеется, даёт! Это совершенно симметричные исторические базисы. Раз мы говорим о том, что Украина имеет право существовать как общепризнанное легитимное государство, то, наверное, если апеллировать к такому историческому опыту, то и Донбасс имеет, потому что у него подобный прецедент в прошлом был», – объяснил журналист.



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