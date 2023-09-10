Историк предлагает оставить Киев бандеровцам и обречь их на нищету

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Вместо кровопролитного штурма Киева российское руководство лишит его основного источника дохода – предприятий бывшей Восточной Украины, без которого столица утратит своё влияние.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил бывший сотрудник администрации президента, историк Модест Колеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем взять Киев. Потому что он большой. Он все тридцать лет украинской независимости давал 75% процентов голосов националистам, и они никуда не уехали. И они остались. Нам это [взятие Киева] будет дорого», – сказал историк.

Колеров подчеркнул, что Киеву предстоит столкнуться с последствиями своего неонацизма – обнищать и потерять в населении.

«Огромный Киев экономически вырос не за счёт Западной Украины, а за счёт Восточной Украины. И естественным образом освобождение Киева от Восточной Украины заставит его жить по средствам, со всеми вытекающими демографическими последствиями. Я бы предпочёл, чтобы последствия своего неонацизма, а это нищета, Киев употребил бы сам», – подытожил Колеров.