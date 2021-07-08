08.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Италия, Медицина, Политика, Россия
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Италия отказывается признавать российскую вакцину

Россиянам, привитым антиковидной вакциной «Спутник V», не разрешать въезд в Италию. Об этом, передает...

Россиянам, привитым антиковидной вакциной «Спутник V», не разрешать въезд в Италию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям», заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

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У него поинтересовались, готова ли Италия признать российские антиковидные прививки для въезда граждан РФ в страну.

«Что касается сертификации «Спутника V», то она производится на научной-медицинской основе Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я надеюсь, что эта процедура завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные «Спутником» граждане тоже смогут получить так называемый «зеленый» европейский паспорт», – сказал дипломат.

«То есть без признания на уровне Евросоюза сертифицировать российские препараты на двусторонней основе Италия не готова?», – уточнило издание.

« Итальянское правительство будет следовать правилам. Потому что на двусторонней основе признание вакцины возможно, но только в условиях временной чрезвычайной ситуации – этим воспользовалась, к примеру, Венгрия. Однако сейчас таких условий нет, ситуация уже под контролем, в Италии есть доступные вакцины, а значит, нет и повода отступать от европейских правил», – подчеркнул Терраччано.



При этом Венгрия одобрила российскую вакцину без одобрения ЕС, а Будапешт обвинил Брюссель в лицемерии.

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