Итальянские журналисты вскрыли подноготную «плана противодействия российской агрессии»

28.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина не собирается бороться за возвращение симпатий населения Крыма – ей нужна лишь территория, а запрещенный в РФ Меджлис крымско-татарского народа необходим как инструмент давления на Россию.

Об этом пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Европейские журналисты отмечают, что официальный Киев заигрывает с Меджлисом, обещая ему национальную автономию, но только для того, чтобы получить дивиденды на противостоянии сторонников этой группировки с пророссийским населением полуострова.

«Предполагается, что Киев намеревается использовать политически активную силу татар Меджлиса (Конгресс татарского крымского народа), только для организации антироссийских общественных мероприятий на территориях, граничащих с Крымом.

Украина играет «крымскую» карту, не уступая татарам по основному вопросу, который привел к аннексии – признанию автономии (то, что татары пытались получить в последние годы, как от киевского правительства, так и от СССР). То же правительство Киева, которое до 2014 года отказалось признать Меджлис как юридическое лицо, использовало его исключительно для того, чтобы столкнуться с общественными организациями, славянскими (пророссийскими) на полуострове», – отмечается в статье.

К таким выводам журналисты издания пришли, проанализировав представленный недавно фейковым «постоянным представительством президента Украины в АРК» план по «противодействию российской агрессии».

«Правительство Киева не намерено защищать права жителей Крыма, оно интересуется только территорией. Фактически, в документе четко говорится о плане ограничения энергоснабжения Крыма, запрете на осуществление деятельности крымских компаний на территории Украины и т.д. Весь план направлен на создание сильного давления со стороны России, на защиту экономических интересов Украины, но никак не на население полуострова, которое не повлияло на киевское правительство еще до оккупации в 2014 году. К сожалению, Украина, разработав этот план действий, не принимала во внимание ни Крым, ни его жителей», – пишет издание.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, появление такой статьи в европейской прессе свидетельствует о «выздоровлении» Европы.

«Даже Европа уже разбирается в том, что власти Киева используют Крым и татар в качестве орудия против России, против собственного народа, и никто не собирается возвращать Крым, а всего лишь занимаются манипуляцией и воровством денег из бюджета», – пишет Журавко в своем блоге.