Итоги работы бандеровского агитпропа: плодим манкуртов, клянчим репарации

13.07.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

На днях в Киеве состоялась сходка грантоедов – «червонодупцев», на которой перетиралась тема «Память и залечивание ран Второй Мировой войны», а также проводился разбор опроса, проведённого на деньги посольства Нидерландов.

Голландцы действуют под вывеской «защиты прав человека» и раздают гранты в поддержку «гражданской активности» (читай – на подкормку майдаунов).

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Переливая два часа из пустого в порожнее, собравшиеся, по сути, подводили промежуточные итоги усилий бандеровского агитпропа по искажению истории Великой Отечественной войны в головах населения Украины.

Также, было заметно, что социологический опрос имел и более приземлённую цель, а именно – выяснить степень поддержки населения, если речь зайдёт об официальных требованиях возмещения ущерба к России и Германии, нанесённого Украине за годы войны «нацистской и советской оккупации».

Неудивительно, что обосновывать «ущерб от советской оккупации» пригласили директора Института нацпамяти Дробовича, а также группы проституток с историческим уклоном, подъедающихся вокруг «геноцидных страданий» Украины.

За точку отсчёта опроса была взята трагедия Бабьего Яра, хотя организаторам ничто не мешало начать свои «исследования» с еврейских погромов во Львове, произошедших в первые дни Великой Отечественной войны, когда немцы демонстративно самоустранились, предоставив делать для них грязную работу укронацикам из батальона «Нахтигаль» и фашиствующим львовским быдланам.

Впрочем, эта тема слишком неудобна для современной украинской исторической псевдонауки, поскольку подаёт в самом невыгодном свете действия «патриотов Украины».

Итак, что же показали данные соцопроса по поводу Бабьего Яра?

55% хотя бы знают, что Бабий Яр находится в Киеве, 26% вообще без понятия – где это, 18% назвали другие города. Самыми вумными, по мнению организаторов, якобы оказались жители центральных областей – 68%, а самыми дремучими – «западенцы» и «схидняки» – треть из них не знала ответа на заданный вопрос.

Дальше – больше. 37% считают Бабий Яр местом памяти жертв нацистской оккупации всех национальностей – евреев, русских, украинцев, цыган. 27% полагают, что Бабий Яр – сугубо еврейская трагедия. 14% альтернативно одарённых твёрдо убеждены, что Бабий Яр – место памяти жертв тоталитарных режимов – как германского, так и советского. 11% подчёркивают, что в трагедии виновен гитлеровский режим, а его жертвами стали советские люди разных национальностей. 9% игнорамусов в принципе не поняли, чего от них добиваются.

Абсолютное большинство опрошенных – 76% убеждены, что память о геноциде в Бабьем Яру должна получить поддержку на государственном уровне. 11% считают, что это дело киевских властей, «это дело узкой группы людей» и «да нам плевать» считают соответственно 4 и 5% опрошенных.

Интересно обстоят дела с мнением, какая именно из государственных структур должна оберегать память жертв фашистской оккупации Украины. Предложения такие смачные, что не знаешь, какое из них краше: 48% убеждены, что главным смотрителем и стражем памяти должны стать канализаторы и упырьки из Украинского института национальной памяти; 39% готовы передать эти функции толпе павианов из Верховной Рады; 34,5% считают, что только президент Украины может справиться с поставленной задачей.

К привлечению меценатов из других стран для финансирования институтов исторической памяти, музеев и мемориалов одобрительно относятся 86% респондентов, однако, когда вопрос касается их участия в создании или сохранении памятных мест жертвам фашизма, картина снова начинает выглядеть интересно.

Так, респонденты готовы принять финансовую и другую помощь от Израиля, Германии и США – 81,77 и 71% соответственно. Участие России резко поляризует опрос: против – 48%, за – 43%. Заметно и разделение мнений по регионам: против участия России в финансировании мемориальных мероприятий 65-51% «западенцев» и «щирых» из центральных областей, тогда как Восток, Юг и оккупированная ВСУ часть Донбасса дают 56,57 и 63% соответственно.

В процессе обсуждения места Украины в послевоенных событиях фимоз головного мозга в терминальной стадии участников говорильни проявился во всей красе.

Интересы Украины, её пострадавшего населения, по мнению собравшихся, не были представлены при завершении Второй мировой войны и во время мирных переговоров между участниками антигитлеровской коалиции относительно дальнейшей судьбы Германии и ее ответственности за военные преступления.

Идиотизм налицо: свидомые «эксперты» заранее обрекают на провал любые потуги на серьёзное обсуждение волнующих их вопросов. До 1991 года Украины, как суверенного государства, не было, и все претензии к оккупантам предъявлялись от лица единого государства – СССР. Украина же (как и Белоруссия), стараниями советского руководства, получила собственное представительство в ООН, как сильно пострадавшая от гитлеровской агрессии. Не говоря о том, что её народное хозяйство получило свою долю компенсации «натурой» в виде оборудования и материалов, вывезенных из Германии, а послевоенная реконструкция шла за счёт всей страны. Нюанс ещё и в том, что СССР, с появлением на политической карте ГДР, отказался от репараций, чтобы не навредить новому другу и союзнику. Соответственно, этот отказ снимал необходимость выплат и с ФРГ, поскольку в агрессии против нашей страны участвовала единая Германия. Сделать для Украины больше, чем было сделано советской властью в послевоенный период, никогда не сможет любое постсоветское руководство Неньки.

Претензии к Германии свидомые дегенераты откорректировали в духе постмайданного угара. В длинный список разрушенных городов и сёл, разграбленных культурных и хозяйственных объектов, массовые казни мирных жителей, военнопленных, партизан и подпольщиков, рабский труд «остарбайтеров», добавлены «хэрои УПА», что, по идее, должно вызвать оторопь у немцев.

Разбираться с «хэроями УПА» Украине тем более сложно, что среди них, для начала, требуется персонально установить граждан СССР. Те же Бандера и Шухевич, к примеру, были гражданами Польши, как и множество сгинувшей в спецоперациях МГБ/МВД упашни, переселённой в западную часть УССР из восточных воеводств в рамках операции «Висла».

Трудно представить себе выстроившуюся из схрона очередь рагулей в паспортный стол за советскими документами в разгар борьбы с оуновским бандподпольем.

Обратно же, львовский и другие погромы, ознаменовавшие начало гитлеровской оккупации, бумерангом бьют по затейникам.

От России «потерпевшие» хотят компенсаций за «голодомор», сокращение поголовья упашни и ссылку крымских татар. «Прицепом» на горизонте маячат требования занести денег за «оккупацию Крыма» и «агрессию в Донбассе».

Полностью или частично согласны получать репарации от Германии 61% опрошенных. От России – 55,3%. Как всегда, Западенщина лидирует в своих хотелках.

Грантоедское «исследование» на голландские деньги вызывает законные сомнения (например, озвученный показатель, будто 80% респондентов поддерживает евроинтеграцию Украины), но вот чего не скрыть, так это медицинского факта, что Украина является расколотым государством, о чём ярко свидетельствуют вопросы, так или иначе затрагивающие Россию – не менее половины респондентов испытывают симпатии к нашей стране, а значительная часть твёрдо хранит историческую память о Великой Отечественной войне.

С другой стороны, заметен рост манкуртизации общества. То, что знал о Бабьем Яре любой советский школьник, сегодня безразлично или незнакомо почти трети населения Украины. Что за государство строят свидомые с таким багажом, в какое будущее идут – вот вопрос.

Конечно, было бы интересно посмотреть, как заказчики опроса будут выбивать (скорее, вымаливать на коленях) репарации, которых не заслужили, это уже из области альтернативной исторической фантастики.

Обращает внимание шизофреническая позиция украинских властей и обслуживающих их «экспертов» от истории: они упорно не считают себя частью Советского Союза, но когда им выгодно, они готовы «позаимствовать» кое-что из исторического багажа СССР.

«Здесь играем, здесь не играем, а здесь жирное пятно – рыбу заворачивали».

Единственное приходящее на ум объяснение, что сам опрос с переходом от темы Бабьего Яра к теме репараций затеян киевским жульём как мелкая мстя Германии за поддержку строительства «Северного потока – 2» и стойкий отказ от поставок оружия. Про СССР и Россию и говорить нечего. Мы для свидомых – цивилизационные и исторические враги, так что клянчить у нас они будут за всё, включая гибель Атлантиды. От дохлого осла уши не хотите ли?